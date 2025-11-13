अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने 20वीं सिद्धांत संगोष्ठी पर बधाई पत्र भेजा

Nov 13, 2025

बीजिंग, 13 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने चीन और वियतनाम की दो पार्टियों की 20वीं सिद्धांत संगोष्ठी पर बधाई पत्र भेजा।

शी ने कहा कि चीन और वियतनाम अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त, अच्छे कॉमरेड और अच्छे साझेदार हैं, जो रणनीतिक महत्व रखने वाले साझे भविष्य वाले समुदाय हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों मार्क्सवाद पर कायम रहकर समाजवादी रास्ते पर चलती हैं और अपने-अपने देश का नेतृत्व कर समाजवादी निर्माण करती हैं। दोनों के सामने कई समान व करीब युगांतर मुद्दे हैं।

शी ने बल दिया कि दोनों पार्टियों की सिद्धांत संगोष्ठी दोनों पार्टियों के आदान-प्रदान का अहम मंच है, जो परंपरागत मित्रता व पारस्परिक विश्वास मजबूत करने, वैचारिक समानताएं तथा द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाती है।

उम्मीद है कि दोनों पक्ष प्रारंभिक आकांक्षा न भूलकर सही रास्ते पर सृजन करने, राष्ट्र-शासन पर अनुभवों का आदान-प्रदान व परस्पर सीख जारी रखेंगे और सैद्धांतिक व अकादमिक आदान-प्रदान गहराकर अपने-अपने समाजवादी कार्य के लिए सैद्धांतिक समर्थन प्रदान करेंगे और मानवता की शांति व विकास के लिए योगदान देंगे।

बता दें कि चीन-वियतनाम दो पार्टियों की सिद्धांत संगोष्ठी उस दिन वियतनाम में आयोजित हुई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

