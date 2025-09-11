अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग ने 2025 चीन अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार मेले के लिए बधाई पत्र भेजा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 11, 2025, 12:43 AM

बीजिंग, 10 सितंबर (आईएएनएस)। 10 सितंबर को, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने 2025 चीन अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार मेले के लिए एक बधाई पत्र भेजा।

शी चिनफिंग ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वर्तमान विश्व आर्थिक परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन हो रहे हैं और वैश्विक विकास की चुनौतियां और अवसर एक साथ मौजूद हैं। चीन उच्च-स्तरीय खुलेपन का दृढ़तापूर्वक विस्तार करेगा, अंतर्राष्ट्रीय उच्च-मानक आर्थिक और व्यापार नियमों के साथ सक्रिय रूप से तालमेल बैठाएगा, मुक्त व्यापार क्षेत्रों और राष्ट्रीय सेवा व्यापार नवाचार एवं विकास प्रदर्शन क्षेत्रों जैसे मंचों पर पायलट कार्यक्रमों में तेजी लाएगा, सेवा बाजार के व्यवस्थित खुलेपन को बढ़ावा देगा और सेवा व्यापार के उच्च-गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देगा।चीन वैश्विक सेवा व्यापार में खुले और नवोन्मेषी सहयोग को बढ़ावा देने, एक खुली विश्व अर्थव्यवस्था का निर्माण करने और मानव जाति के साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में निरंतर नई गति प्रदान करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने को तैयार है।

उस दिन पेइचिंग में 2025 चीन अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार मेला उद्घाटित हुआ, जिसका विषय है "डिजिटल इंटेलिजेंस नेविगेशन, सेवा व्यापार को पुनर्जीवित करना," और चीनी वाणिज्य मंत्रालय और पेइचिंग म्युनिसिपल पीपुल्स सरकार द्वारा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी की गई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...