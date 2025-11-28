शी चिनफिंग कूटनीतिक विचारधारा अध्ययन सार-संग्रह प्रकाशित

बीजिंग, 28 नवंबर (आईएएनएस)। सीपीसी केंद्रीय कमेटी के प्रचार विभाग और चीनी विदेश मंत्रालय द्वारा संपादित पुस्तक 'शी चिनफिंग कूटनीतिक विचारधारा अध्ययन सार-संग्रह (वर्ष 2025 संस्करण)' जन प्रकाशन गृह और अध्ययन प्रकाशन गृह द्वारा प्रकाशित कर देश भर में जारी की गई है।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद कॉमरेड शी चिनफिंग द्वारा केंद्रित होने वाली सीपीसी केंद्रीय कमेटी ने नए युग में चीन और विश्व के विकास का आम रूझान देखकर वैदेशिक कार्य में सिद्धांत और व्यवहार के सिलसिलेवार महत्वपूर्ण सृजन किए और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं, जिसके आधार पर शी चिनफिंग कूटनीतिक विचारधारा बन गई।

शी चिनफिंग कूटनीतिक विचारधारा नए युग में शी चिनफिंग की चीनी विशेषता वाली समाजवादी विचारधारा का एक अहम अंग है, मार्क्सवाद के बुनियादी सिद्धांत और चीनी विशेषता वाली प्रमुख राष्ट्र कूटनीति के ठोस व्यवहारों तथा श्रेष्ठ चीनी परंपरागत संस्कृति के जुड़ाव की भारी सैद्धांतिक उपलब्धि है, शी चिनफिंग से केंद्रित होने वाली सीपीसी केंद्रीय कमेटी के देश-शासन विचारों का कूटनीतिक क्षेत्र में केंद्रीय प्रतिबिंब है और नए युग में चीन के वैदेशिक कार्य का बुनियादी अनुसरण व मार्गदर्शन है।

