अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग के विशेष दूत ने कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 18, 2026, 11:46 PM

बीजिंग, 18 अप्रैल (आईएएनएस)। स्थानीय समयानुसार 16 अप्रैल को, कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस सासो न्गुएसो के निमंत्रण पर, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के विशेष दूत और चीनी जन राजनीतिक सलाहकार सम्मेलन (सीपीपीसीसी) की राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष शाओ होंग ने कांगो गणराज्य की राजधानी ब्रैज़ाविल में राष्ट्रपति सासो न्गुएसो के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लिया। 17 अप्रैल को, सासो न्गुएसो ने राष्ट्रपति भवन में शाओ होंग से मुलाकात की।

शाओ होंग ने सासो न्गुएसो को राष्ट्रपति शी चिनफिंग की हार्दिक शुभकामनाएँ और बधाई दीं, और कहा कि चीन और कांगो गणराज्य के बीच मित्रता का लंबा इतिहास है और यह आज भी मजबूत है। चीन, चीन-कांगो सम्बंधों के विकास को अत्यधिक महत्व देता है और दोनों राष्ट्रपतियों द्वारा बनी सहमति को लागू करने, पारस्परिक लाभकारी सहयोग को गहरा करने, चीन-अफ्रीका सहयोग मंच के सह-अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और चीन-अफ्रीका सम्बंधों तथा वैश्विक दक्षिण की एकजुटता और सहयोग के विकास का मार्गदर्शन करने के लिए कांगो गणराज्य के साथ मिलकर काम करने को तत्पर है।

सासो न्गुएसो ने शाओ होंग से राष्ट्रपति शी चिनफिंग को हार्दिक शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया, राष्ट्रपति शी को उनके उद्घाटन समारोह में विशेष दूत भेजने के लिए धन्यवाद दिया, कांगो-चीन सम्बंधों की अत्यधिक प्रशंसा की, इस बात पर जोर दिया कि कांगो गणराज्य दोनों देशों के बीच की पारंपरिक मित्रता को संजोकर रखता है और विभिन्न क्षेत्रों में चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करने, अंतरराष्ट्रीय ज्वलंत मुद्दों पर संचार और समन्वय को मजबूत करने और साझा भविष्य वाले उच्च स्तरीय चीन-कांगो समुदाय को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तत्पर है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

डीकेपी/

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