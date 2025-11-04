शी चिनफिंग का विचार एशिया-प्रशांत सहयोग का नेतृत्व करेगा

बीजिंग, 4 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एपेक बैठक में अहम विचार प्रस्तुत किए। अंतरराष्ट्रीय लोगों ने कहा कि शी चिनफिंग का विचार विश्व विकास के रुझान और एपेक के सदस्यों की आम अपेक्षा के अनुरूप है। इससे प्रमुख देश के रूप में चीन की जिम्मेदारी दिखाई गई।

रूसी विज्ञान अकादमी के चीन और आधुनिक एशिया संस्थान के "रूस, चीन और विश्व" के लिए अनुसंधान केंद्र के प्रमुख शोधकर्ता व्लादिमीर पेत्रोव्स्की ने कहा कि एपेक बैठक के दौरान राष्ट्रपति शी चिनफिंग के अहम भाषण और लिखित भाषण का एशिया-प्रशांत और विश्व मुक्त व्यापार को बढ़ाने में काफी महत्व है। चीन ने विश्व एआई सहयोग संगठन स्थापित करने की अहम पहल पेश की। इसका उद्देश्य एआई का स्वस्थ और व्यवस्थित विकास बढ़ाना है। इससे एशिया-प्रशांत क्षेत्र में डिजिटल व स्मार्ट विभाजन खत्म किया जाएगा और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का उच्च गुणवत्ता वाला विकास तेज किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय लोगों ने कहा कि चीन सक्रियता से एशिया-प्रशांत सहयोग बढ़ाता है। क्षेत्रीय अंतःसंबधन बढ़ाने, नवाचार का विकास करने और वैश्विक शासन में सुधार करने में चीन नेतृत्वकारी भूमिका निभाता है।

अंतर्राष्ट्रीय आविष्कारक संघ के अध्यक्ष अली रस्तागा ने कहा कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग तकनीकी नवाचार पर बड़ा ध्यान देते हैं। नवाचार में चीन द्वारा हासिल नई उपलब्धियों को दुनिया में व्यापक मान्यता प्राप्त हुई। इसके अलावा, चीन सक्रियता से अपनी उपलब्धियों को साझा करता है और समान विकास बढ़ाता है। विश्वास है कि भविष्य के विकास के लिए चीन का खाका विश्व सहयोग को ज्यादा अवसर देगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

