शी चिनफिंग के साथ 'बहुत अच्छी' बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा- जल्द ही करूंगा चीन की यात्रा

वाशिंगटन, 25 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर अप्रैल में चीन जाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इस दौरे की घोषणा की। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच फोन पर हुई बातचीत को ट्रंप ने बहुत अच्छी बताया।

ट्रुथ सोशल पर अपने पोस्ट में, ट्रंप ने सोमवार को कहा कि बातचीत में यूक्रेन, रूस, फेंटानिल, सोयाबीन और अन्य खेती से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। उन्होंने बताया कि किसानों के हित में दोनों देशों के बीच एक महत्त्वपूर्ण समझौता हुआ है और यह आगे और बेहतर होगा।

ट्रंप ने यह भी कहा कि यह बातचीत तीन सप्ताह पहले दक्षिण कोरिया में हुई उनकी सफल मुलाकात के बाद हुई है और दोनों पक्ष हाल के समझौतों को लागू रखने में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि अगले वर्ष वे चीन के राष्ट्रपति का अमेरिका में स्वागत करेंगे।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने भी इस बातचीत की पुष्टि की। रिपोर्ट के अनुसार, शी चिनफिंग ने ताइवान पर चीन का स्पष्ट रुख दोहराया और कहा कि ताइवान का चीन में वापस आना “युद्ध के बाद के इंटरनेशनल ऑर्डर का एक ज़रूरी हिस्सा है।”

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि शी ने कहा, “चीन और अमेरिका ने द्वितीय विश्वयुद्ध में फासीवाद और सैन्यवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी, इसलिए दोनों देशों को युद्ध की जीत से जुड़े मूल्यों की रक्षा करनी चाहिए।”

इन दिनों चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर कड़ा विवाद चल रहा है, जो ताइवान स्ट्रेट पर जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के बयानों के बाद और बढ़ गया है।

बातचीत में यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। शी ने कहा कि चीन हर उस प्रयास का समर्थन करता है जिससे शांति स्थापित हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी संबंधित पक्ष आपसी मतभेद कम करेंगे और और "निष्पक्ष, स्थायी और बाध्यकारी शांति समझौते" की दिशा में काम करेंगे।

ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बातचीत की पुष्टि की, लेकिन यह नहीं बताया कि फोन किस पक्ष ने किया था। वहीं, द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, यह बातचीत चीन की ओर से तय कराई गई थी।

यह वार्ता ऐसे समय हुई है जब 30 अक्टूबर को बुसान में ट्रंप और शी की मुलाकात के बाद दोनों देशों ने एक वर्ष के लिए शुल्क और निर्यात नियंत्रण के विवाद को रोकने पर सहमति बनाई थी। दोनों देशों ने कहा था कि इस मुलाकात से आपसी संबंधों को स्थिर करने में मदद मिली है।

--आईएएनएस

एएस/