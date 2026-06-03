'शी चिनफिंग की सांस्कृतिक भावना' आदि चीनी वृत्तचित्र लाओस में लॉन्च

बीजिंग, 3 जून (आईएएनएस)। चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) और लाओस की जन क्रांतिकारी पार्टी की केंद्रीय समिति के प्रचार विभाग ने 2 जून को वियनतियाने में 'शी चिनफिंग की सांस्कृतिक भावना' आदि चीनी वृत्तचित्र की प्रसारण रस्म आयोजित की।

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लाओस की जन क्रांतिकारी पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव, राष्ट्रपति थोंग्लौन सिसोउलिथ ने बधाई पत्र भेजा।

अपने बधाई पत्र में थोंग्लौन ने कहा कि 'शी चिनफिंग की सांस्कृतिक भावना' आदि वृत्तचित्र में चीनी दार्शनिक ज्ञान शामिल है। इससे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर शी चिनफिंग का ध्यान, राष्ट्रीय शासन में उनकी दूरदर्शिता और चीन की पांच हजार साल पुरानी सभ्यता पर उनका प्यार दिखाया गया।

वहीं, सीएमजी के महानिदेशक शन हाईश्योंग ने एक वीडियो संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि इस साल चीन और लाओस के बीच राजनयिक संबंध स्थापना की 65वीं वर्षगांठ है और चीन-लाओस मित्रता वर्ष भी है। दोनों देशों के नेताओं के रणनीतिक नेतृत्व में चीन-लाओस संबंधों का सतत विकास हो रहा है और साझे भविष्य वाले समुदाय का निर्माण मजबूत हो रहा है। इससे दोनों देशों के लोगों को ठोस लाभ पहुंचा। सीएमजी लाओस के विभिन्न जगतों के साथ आपसी सीख और सहयोग करना चाहता है, ताकि उच्च मापदंड, उच्च गुणवत्ता और उच्च स्तर के चीन-लाओस साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में योगदान दिया जा सके।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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