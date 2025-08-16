'शी चिनफिंग की पारिस्थितिक सभ्यता पर विचार व्याख्यान श्रृंखला' का प्रसारण

बीजिंग, 16 अगस्त (आईएएनएस)। 'स्वच्छ पानी और हरित पहाड़ अनमोल संपत्ति है', चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के पारिस्थितिक सभ्यता के विचार की मूल अवधारणा है।

इस अवधारणा के प्रस्ताव की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर, 10 एपिसोड का विशेष कार्यक्रम 'शी चिनफिंग की पारिस्थितिक सभ्यता पर विचार व्याख्यान श्रृंखला' 16 से 25 अगस्त तक हर दिन 21:00 बजे चाइना मीडिया ग्रुप के सीसीटीवी व्यापक चैनल पर प्रसारित होगा।

कार्यक्रम शी चिनफिंग के 'स्वच्छ पानी और हरित पहाड़ अनमोल संपत्ति है', 'मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व' और 'सुंदर चीन का निर्माण' जैसे महत्वपूर्ण वक्तव्यों पर केंद्रित है। यह नए युग में पारिस्थितिक सभ्यता के निर्माण में प्रमुख सैद्धांतिक और व्यावहारिक मुद्दों का व्यवस्थित रूप से उत्तर देता है और शी चिनफिंग के पारिस्थितिक सभ्यता के विचार की समकालीन विशेषताओं, सैद्धांतिक मूल्य और व्यावहारिक शक्ति को व्यापक रूप से प्रदर्शित करता है।

बताया गया है कि 'शी चिनफिंग की पारिस्थितिक सभ्यता पर विचार व्याख्यान श्रृंखला' सैकड़ों व्यावहारिक मामलों के साथ की गई है। साथ ही, कार्यकर्ताओं ने पारिस्थितिक सभ्यता निर्माण के बारे में जमीनी स्तर की कहानियां बताईं, और शी चिनफिंग के पारिस्थितिक सभ्यता विचार के मार्गदर्शन में चीन की पारिस्थितिक सभ्यता निर्माण में प्राप्त महान उपलब्धियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/