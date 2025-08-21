शी चिनफिंग के नेतृत्व में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल ल्हासा पहुंचा

बीजिंग, 20 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के नेतृत्व में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल विशेष विमान से शीत्सांग की राजधानी ल्हासा पहुंचे। वे वहां शीत्सांग स्वायत्त प्रदेश की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाने की गतिविधियों में भाग लेंगे।

सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव, चीनी राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी चिनफिंग ने शीत्सांग की स्थापना के समारोह में भाग लेने के लिए एक केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह पार्टी और देश के इतिहास में पहली बार है, जो पार्टी केंद्रीय समिति के शीत्सांग के कार्यों के प्रति उच्च ध्यान और शीत्सांग के सभी जातीय समूहों के कार्यकर्ताओं और लोगों के प्रति उसकी स्नेहपूर्ण भावना को पूरी तरह से दर्शाता है।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की स्थायी समिति के सदस्य वांग हूनिंग और थ्साई छी आदि अधिकारी भी एक ही विमान से ल्हासा पहुंचे, वांग हूनिंग केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के अध्यक्ष हैं।

शी चिनफिंग का विशेष विमान ल्हासा के कोंगका हवाई अड्डे पर उतरा, जहां विभिन्न जातीय समूहों और वर्गों के लोगों ने उनका स्वागत किया, शी चिनफिंग विमान केबिन से बाहर निकल कर लोगों की ओर हाथ हिलाया। पारंपरिक पोशाक पहने हुए विभिन्न जातियों के लोगों ने लाल झंडे और फूलों के रंग-बिरंगे गुलदस्ते लहराए। उन्होंने राष्ट्रपति शी के आगमन का स्वागत करने और अपना हार्दिक आशीर्वाद देने के लिए हर्षोल्लास के साथ लोक नृत्य किया।

उधर, प्राचीन ल्हासा शहर में, हवाई अड्डे से उनके आवास तक मुख्य सड़कों के दोनों ओर रंग-बिरंगे झंडे लहरा रहे थे और सभी जातीय समूहों के लोग लाल झंडे और शुभ सूचक सफेद हाता लिए हुए एक स्वर में जयकार लगा रहे थे और राष्ट्रपति शी चिनफिंग का स्वागत और आभार व्यक्त कर रहे थे।

शी चिनफिंग ने गाड़ी की खिड़की खोली और रास्ते में लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

बता दें कि इस बार शीत्सांग में आए केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों में केंद्रीय और राज्य इकाइयों के संबंधित विभाग, सेना की संबंधित इकाइयां, शीत्सांग को समकक्ष सहायता प्रदान करने वाले संबंधित प्रांतों और शहरों के जिम्मेदार व्यक्ति शामिल हैं।

शी चिनफिंग ने ल्हासा में शीत्सांग के विभिन्न जातियों और तबकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और सीपीसी केंद्रीय समिति की ओर से लोगों के प्रति सदिच्छापूर्ण अभिवादन किया और शुभकामनाएं दीं।

उन्हें आशा है कि सब लोग एकजुट होकर समान प्रयास करेंगे, एक साथ चीनी शैली के आधुनिकीकरण का पठारीय अध्याय लिखेंगे।

इसके अलावा, शी चिनफिंग ने शीत्सांग की सहायता प्रदान करने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों, शीत्सांग के संबंधित विभागों और विभिन्न शहरों के प्रमुखों, धार्मिक जगत के लोगों, मठ प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों, शीत्सांग में तैनात सेना अफसरों आदि से भी मुलाकात की।

एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, शीत्सांग की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाने का समारोह 21 अगस्त को ल्हासा शहर में धूमधाम से आयोजित होगा। शी चिनफिंग समारोह में उपस्थित होंगे।

इस मौके पर, चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) वीडियो लाइव प्रसारण करेगा, सिन्हुआनेट पाठ और चित्रों के माध्यम से लाइव प्रसारण करेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/