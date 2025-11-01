शी चिनफिंग की कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात

बीजिंग, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित 32वीं एपेक आर्थिक नेताओं की बैठक के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात की।

बैठक के दौरान शी चिनफिंग ने कहा कि यह वर्ष चीन और कनाडा के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 55वीं तथा रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के साझा प्रयासों से द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और सकारात्मक विकास की प्रवृत्ति देखी गई है, जो दोनों देशों के हितों में है। चीन इस बात की सराहना करता है कि कनाडा व्यावहारिक और रचनात्मक दृष्टिकोण से संबंधों के सुधार और विकास को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

उन्होंने कहा कि चीन इस बैठक को एक अवसर के रूप में लेकर चीन-कनाडा संबंधों को शीघ्र ही स्वस्थ, स्थिर और सतत मार्ग पर वापस लाने का इच्छुक है, ताकि दोनों देशों की जनता को अधिक लाभ मिल सके।

राष्ट्रपति शी ने जोर दिया कि दोनों देशों को समान और दीर्घकालिक हितों के आधार पर पारस्परिक लाभ और 'विन-विन' सहयोग के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। उन्होंने व्यापार, ऊर्जा और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि चीन और कनाडा को सांस्कृतिक व जन-से-जन आदान-प्रदान को मजबूत करना चाहिए, ताकि परस्पर समझ बढ़े और द्विपक्षीय संबंधों के लिए जनमत की मजबूत नींव तैयार हो।

प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से बीते 55 वर्षों में कनाडा और चीन के बीच लंबे समय से सकारात्मक और स्थिर संबंध रहे हैं।

उन्होंने कहा कि नई कनाडाई सरकार चीन के साथ अपने संबंधों को अत्यंत महत्व देती है और बेहतर व विकसित होते संबंधों से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने की इच्छुक है। कार्नी ने कहा कि कनाडा चीन के साथ सहयोग को पुनर्जीवित करना, खोए हुए समय की भरपाई करना, द्विपक्षीय सहयोग को पुनः आरंभ करना और रचनात्मक तरीके से अधिक उपलब्धियां हासिल करना चाहता है।

उन्होंने यह भी कहा कि कनाडा चीन के साथ उच्च-स्तरीय संवाद बनाए रखने, कृषि, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने और परस्पर लाभ के साथ दोनों देशों की जनता को अधिक सुखद परिणाम देने का इच्छुक है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, कार्नी ने कहा, चीन और कनाडा समान विचार साझा करते हैं और दोनों देश बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने, मुक्त व्यापार को बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के सुधार को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।

मुलाकात में दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग को पुनः शुरू करने, आपसी चिंता से जुड़े आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों के समाधान को आगे बढ़ाने तथा चीन-कनाडा रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त करने पर सहमति व्यक्त की।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/