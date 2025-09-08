शी चिनफिंग के भाषण की सभी चीनी लोगों ने प्रशंसा की

बीजिंग, 8 सितंबर (आईएएनएस)। चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध और विश्व फासीवाद विरोधी युद्ध की विजय की 80वीं वर्षगांठ मनाने के समारोह में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव शी चिनफिंग ने भाषण दिया। चीनी लोगों ने इस भाषण की प्रशंसा की और मेहनत से काम करने का दृढ़ संकल्प जताया।

युन्नान प्रांत के ताली शहर के वानछ्याओ कस्बे के अधिकारी सू चान ने कहा कि भाषण सुनने के बाद और गहन रूप से समझ में आया कि चीनी जनता के जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध की विजय में सीपीसी ने मुख्य नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। पार्टी का सदस्य होने के नाते हमें जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध की महान भावना से शक्ति प्राप्त कर और मेहनत से प्रयास करना होगा।

शिनच्यांग उइगुर स्वायत्त प्रदेश के पुलिसकर्मी एलिजाती ऐनिवार ने कहा कि सीमा पुलिस होने के नाते मुझे मातृभूमि के उत्तर-पश्चिमी द्वार की रक्षा करने पर गर्व महसूस होता है। हम निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ देश की रक्षा करेंगे।

शहरी समुदाय से ग्रामीण क्षेत्रों तक, वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर इंजीनियरिंग स्थलों तक सभी क्षेत्रों के लोगों ने स्मृति समारोह को देखा। सभी के दिलों में देशभक्ति का उत्साह और राष्ट्रीय गौरव उमड़ पड़ा। इससे चीनी शैली के आधुनिकीकरण से मजबूत देश का निर्माण करने और राष्ट्रीय पुनरुत्थान बढ़ाने के लिए एकजुट होने और प्रयास करने का आत्मविश्वास और शक्ति जुटाई गई।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

