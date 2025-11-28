शी चिनफिंग की अध्यक्षता में सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो की बैठक

बीजिंग, 28 नवंबर (आईएएनएस)। सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो ने शुक्रवार को "20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति द्वारा प्रांतों (स्वायत्त प्रदेशों और केंद्र शासित शहरों) के निरीक्षण पर व्यापक रिपोर्ट" की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई। सीपीसी केंद्रीय समिति के महासचिव शी चिनफिंग ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में बताया गया कि कॉमरेड शी चिनफिंग के नेतृत्व वाली सीपीसी केंद्रीय समिति निरीक्षण कार्य को बहुत महत्व देती है और 20वीं सीपीसी केंद्रीय समिति द्वारा निरीक्षण के पांचवें और छठे दौर को तैनात किया गया है, जिससे प्रांतों, स्वायत्त प्रदेशों और केंद्र शासित शहरों को पूरी तरह से कवर किया जा सके। निरीक्षण से पता चला कि प्रांतों, स्वायत्त प्रदेशों और केंद्र शासित शहरों ने नई प्रगति की है और परिणाम प्राप्त किए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी मौजूद हैं, जिन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और बड़े राजनीतिक ध्यान के साथ उनका समाधान किया जाना चाहिए।

बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सभी स्तरों पर सीपीसी समितियों को नए युग के लिए चीनी विशेषता वाले समाजवाद पर शी चिनफिंग के विचारों का गहन अध्ययन और कार्यान्वयन करना चाहिए, सीपीसी केंद्रीय समिति द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों की रणनीतिक स्थिति को दृढ़ता से समझना चाहिए और सीपीसी केंद्रीय समिति के प्रमुख निर्णयों और योजनाओं के कार्यान्वयन को लगातार सुनिश्चित करना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/