शी चिनफिंग की आर्थिक विचारधारा की रूपरेखा प्रकाशित

बीजिंग, 11 नवंबर (आईएएनएस)। सीपीसी केंद्रीय कमेटी के प्रचार विभाग और राष्ट्रीय विकास व सुधार आयोग द्वारा संपादित शी चिनफिंग की आर्थिक विचारधारा की रूपरेखा पुस्तक हाल ही में चीनी उच्च शिक्षा प्रकाशन गृह और जन प्रकाशन गृह से प्रकाशित की गई है।

ध्यान रहे 18वीं सीपीसी राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद शी चिनफिंग द्वारा केंद्रित रहने वाली सीपीसी केंद्रीय कमेटी ने व्यवस्थित रूप से चीनी आर्थिक विकास का सार किया और आर्थिक कार्य के नियमों की समझ निरंतर गहराकर सिलसिलेवार नए विचार व नई रणनीतियां प्रस्तुत कीं और चीनी आर्थिक विकास का नेतृत्व कर ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कीं और ऐतिहासिक परिवर्तन पूरा किया, जिससे शी चिनफिंग के आर्थिक विचार बनते गए।

इस पुस्तक ने शी चिनफिंग के आर्थिक विचारों के बड़े महत्व, ऐतिहासिक स्थान, विशेषताओं, वैज्ञानिक व्यवस्था, बुनियादी विषयों और व्यवहार की मांग पर प्रकाश डाला और व्याख्यान किया कि शी चिनफिंग के आर्थिक विचार नए युग में शी चिनफिंग की चीनी विशेषता वाले समाजवादी विचारधारा का महत्वपूर्ण अंग है, जो नए युग में चीनी आर्थिक कार्य का मार्गदर्शन है।

