अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग की 15वीं पंचवर्षीय योजना पर व्याख्या 'छ्यूशी' जर्नल में प्रकाशित होगी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 31, 2025, 01:05 PM

बीजिंग, 31 अक्टूबर (आईएएनएस)। 1 नवंबर को, चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के महत्वपूर्ण लेख 'राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 15वीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने पर सीपीसी केंद्रीय समिति के सुझाव' की विस्तृत व्याख्या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) की केंद्रीय समिति की प्रमुख पत्रिका 'छ्यूशी' जर्नल के वर्ष 2025 के 21वें अंक में प्रकाशित की जाएगी।

अपने लेख में शी चिनफिंग ने कहा है कि आर्थिक और सामाजिक विकास को दिशा देने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं बनाना देश के शासन का सीपीसी का एक महत्वपूर्ण तरीका है। '15वीं पंचवर्षीय योजना' (2026-2030) का अच्छी तरह से अध्ययन और निर्माण करना देश की अर्थव्यवस्था और समाज के निरंतर और स्वस्थ विकास को बढ़ावा देने, मूल रूप से निर्धारित समाजवादी आधुनिकीकरण को साकार करने के लिए अधिक ठोस आधार तैयार करने के लिए बहुत महत्व रखता है।

उन्होंने कहा कि 'सुझाव' का मसौदा '15वीं पंचवर्षीय योजना' अवधि के दौरान पार्टी और देश के विकास की ऐतिहासिक स्थिति को सटीक रूप से समझता है। यह चीन के विकास परिवेश में आए गहन और जटिल परिवर्तनों का गहन विश्लेषण करता है और अगले पांच वर्षों में विकास के लिए शीर्ष-स्तरीय डिजाइन और रणनीतिक खाका तैयार करता है। यह चीनी शैली के आधुनिकीकरण के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक और सामान्य लामबंदी और तैनाती है। यह तीव्र आर्थिक विकास और दीर्घकालिक सामाजिक स्थिरता के दो चमत्कारों में एक नया अध्याय लिखने और चीनी शैली के आधुनिकीकरण के निर्माण में एक नई स्थिति बनाने के प्रयास की ऐतिहासिक पहल को दर्शाता है। इसका निश्चित रूप से पार्टी और देश के विकास पर महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।

शी चिनफिंग के अनुसार, 'सुझाव' मसौदे को बनाने के दौरान, चार पहलुओं पर ध्यान दिया गया, जिनमें लक्ष्य-उन्मुख और समस्या-उन्मुख का पालन, व्यवस्थित सोच का पालन, सुधारों को और अधिक व्यापक रूप से बढ़ावा देना, तथा बाहरी दुनिया के प्रति खुलेपन का विस्तार शामिल है।

शी चिनफिंग ने 'सुझाव' मसौदे में सात प्रमुख मुद्दों को लेकर विस्तृत व्याख्या की, जिनमें '15वीं पंचवर्षीय योजना' अवधि का महत्वपूर्ण स्थान, इस अवधि में आर्थिक और सामाजिक विकास लक्ष्य, उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देना, घरेलू परिसंचरण और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय दोहरे परिसंचरण को मजबूत करना, सभी लोगों की समान समृद्धि, विकास और सुरक्षा का समन्वय और सीपीसी के समग्र नेतृत्व को कायम रखना शामिल हैं।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...