शी चिनफिंग एपेक बैठक में हिस्सा लेकर पेइचिंग वापस लौटे

बीजिंग, 2 नवंबर (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने एपेक नेताओं की 32वीं अनौपचारिक बैठक में अपनी उपस्थिति और दक्षिण कोरिया की अपनी राजकीय यात्रा का समापन किया और पेइचिंग लौट आए।

दक्षिण कोरिया के बुसान से रवाना होने पर, दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्युन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर शी चिनफिंग को विदा किया।

हवाई अड्डे जाने के रास्ते में, चीनी छात्रों और चीनी-वित्त पोषित उद्यमों के प्रतिनिधियों ने सड़कों के किनारे चीन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय ध्वज लहराए और राष्ट्रपति शी को उनकी सफल यात्रा की कामना की।

सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के स्थायी सदस्य व सीपीसी केंद्रीय समिति के जनरल कार्यालय के निदेशक छाई छी और सीपीसी केंद्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य व चीनी विदेश मंत्री वांग यी अन्य नेता भी साथ में वापस लौटे।

