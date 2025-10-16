अन्तरराष्ट्रीय

'शी चिनफिंग : चीन का शासन' के पांचवें खंड के अंग्रेजी संस्करण का फ्रैंकफर्ट में विमोचन

Oct 16, 2025, 03:34 AM

बीजिंग, 15 अक्टूबर (आईएएनएस)। 'शी चिनफिंग : चीन का शासन' के पांचवें खंड का विमोचन जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में सफलतापूर्वक हुआ, जिसकी संयुक्त मेजबानी चीन के राज्य परिषद सूचना कार्यालय, जर्मनी स्थित चीनी दूतावास, चीन विदेशी भाषा प्रकाशन प्रशासन और फ्रैंकफर्ट स्थित चीनी महावाणिज्य दूतावास ने की।

इस कार्यक्रम में उपस्थित चीनी और विदेशी अतिथियों ने कहा कि 'शी चिनफिंग : चीन का शासन' न केवल चीन का, बल्कि विश्व का भी है। 'शी चिनफिंग : चीन का शासन' का पांचवां खंड एक प्रामाणिक कृति है जो नए युग के लिए चीनी विशेषताओं वाले समाजवाद पर शी जिनपिंग के विचारों की नवीनतम उपलब्धियों को व्यापक और व्यवस्थित रूप से प्रतिबिंबित करता है।

इस पुस्तक ने चीन के आधुनिकीकरण अभियान को आगे बढ़ाने में चीनी जनता का नेतृत्व करने में महासचिव शी चिनफिंग के विशद अभ्यास का रिकॉर्ड किया है और मानवता के साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा प्रदान की गई चीनी बुद्धिमत्ता और योजना को प्रतिबिंबित किया है।

इस पुस्तक के प्रकाशन से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को नए युग में चीन की विकास उपलब्धियों, दिशा और मार्ग की गहरी समझ प्राप्त करने, चीन द्वारा विश्व को दिए जाने वाले लाभों और अवसरों के बारे में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण देखने, चीन और अन्य देशों के बीच शासन के अनुभवों के आदान-प्रदान और सभ्यताओं के बीच आपसी सीख को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, जिसका बड़ा और दूरगामी महत्व है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

