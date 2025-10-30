अन्तरराष्ट्रीय

शी चिनफिंग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे

Oct 30, 2025, 06:19 AM

बीजिंग, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन और अमेरिका के बीच बनी सहमति के अनुसार, राष्ट्रपति शी चिनफिंग 30 अक्टूबर को, दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे और चीन-अमेरिका संबंधों तथा समान चिंता वाले मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।

उधर, रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दक्षिण कोरिया में अमेरिकी और चीनी नेताओं के बीच होने वाली आगामी मुलाकात को लेकर आशावादी हैं। उनका मानना है कि यह बैठक कई प्रमुख मुद्दों के समाधान की दिशा में सकारात्मक परिणाम दे सकती है।

इसके बारे में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता क्वो च्याखुन ने पेइचिंग में आयोजित एक नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन इस मुलाकात में सकारात्मक और ठोस उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समान प्रयास करना चाहता है।

उन्होंने कहा कि चीन-अमेरिका संबंधों में शीर्ष नेतृत्व की कूटनीति एक अपूरणीय रणनीतिक और मार्गदर्शक भूमिका निभाती है। क्वो ने बताया कि होने वाली मुलाकात में दोनों देश के राष्ट्रपति चीन-अमेरिका संबंधों से जुड़े रणनीतिक और दीर्घकालिक विषयों के साथ-साथ साझा वैश्विक चिंताओं पर भी गहन चर्चा करेंगे।

उन्होंने कहा, “हम इस मुलाकात में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए अमेरिका के साथ समान प्रयास करना चाहते हैं, ताकि चीन-अमेरिका संबंधों के स्थिर और स्वस्थ विकास के लिए नई दिशा और प्रेरणा प्रदान की जा सके।”

क्वो च्याखुन ने यह भी बताया कि दोनों राष्ट्रपतियों की मुलाकात के संबंध में विस्तृत जानकारी उचित समय पर जारी की जाएगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

