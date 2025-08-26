अन्तरराष्ट्रीय

SCO Summit China 2025: 'शी चिनफिंग का संस्कृति के प्रति प्यार' शीर्षक कार्यक्रम एससीओ देशों में प्रसारित

एससीओ सम्मेलन से पहले सीएमजी का 'शी चिनफिंग का संस्कृति के प्रति प्यार' कार्यक्रम लॉन्च
Aug 26, 2025, 09:54 AM
बीजिंग:  एससीओ शिखर सम्मेलन जल्द ही चीन के थ्येनचिन में आयोजित होगा। इस अवसर पर चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) द्वारा बनाए गए 'शी चिनफिंग का संस्कृति के प्रति प्यार' शीर्षक कार्यक्रम का एससीओ देशों की मुख्यधारा मीडिया में लॉन्च समारोह सोमवार को पेइचिंग में आयोजित हुआ।

किर्गिजस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश भेजा।

बताया जाता है यह कार्यक्रम 25 अगस्त से रूस, कजाकिस्तान, किर्गिजस्तान, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस आदि एससीओ देशों की मुख्यधारा मीडिया में प्रसारित होगा।

गौरतलब है कि 'शी चिनफिंग का संस्कृति के प्रति प्यार' शीर्षक कार्यक्रम में सांस्कृतिक विकास बढ़ाने में चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की जीवंत कहानियां सुनाई जाती हैं। इससे सांस्कृतिक विकास पर शी चिनफिंग की गहरी सोच और सांस्कृतिक विरासत को मूल्यवान समझने व ऐतिहासिक संदर्भ जारी रखने की गहन इच्छा दिखाई जाती है।

समारोह में सीएमजी के श्रेष्ठ कार्यक्रमों की प्रदर्शनी भी शुरू हुई। सीएमजी द्वारा बनाए गए 20 से अधिक श्रेष्ठ कार्यक्रम एससीओ देशों के 30 से ज्यादा मुख्य मीडिया संस्थाओं में प्रसारित होंगे।

