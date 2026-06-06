संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा अवार्ड विजेता भारतीय ने लेबनान संघर्ष को समाप्त करने के लिए संवाद का किया आह्वान

संयुक्त राष्ट्र, 6 जून (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय सेना की मेजर अभिलाषा बराक ने लेबनान में संघर्ष को समाप्त करने के लिए कूटनीति का आग्रह किया है ताकि युद्धग्रस्त देश में पुनर्निर्माण शुरू हो सके, जहां वह एक शांतिरक्षक के रूप में कार्यरत हैं।

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शुक्रवार (स्थानीय समय) को एक संवाददाता सम्मेलन में बराक ने कहा, “यह संभव है कि बातचीत हो, कूटनीति सक्रिय हो और आशा है कि युद्धविराम जारी रहेगा।”

लेबनान की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, “फिर हम समुदाय के पुनर्निर्माण की ओर बढ़ सकते हैं, न केवल सड़कों और क्षतिग्रस्त घरों को ठीक करके, बल्कि उनके द्वारा झेले जा रहे आघात के उपचार की ओर भी। हमें एक समुदाय और एक सरकार और शांति रक्षकों के रूप में इस पर काम करना होगा और लेबनान का पुनर्निर्माण करना होगा।”

इससे पहले बराक को महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा वर्ष 2025 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया था।

उन्हें आदर्श बताते हुए गुटेरेस ने कहा था, “एक अग्रिम पंक्ति की कमांडर के रूप में उन्होंने व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों महिलाओं और लड़कियों को जोड़ा है और सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी उनके जीवन को बदल रही हैं।”

बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) के साथ तैनात भारतीय बटालियन में एंगेजमेंट टीम कमांडर और जेंडर फोकल प्वाइंट हैं। यूएनआईएफआईएल उस क्षेत्र में काम कर रहा है, जहां ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से तेहरान समर्थित हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच झड़पें तेज हो गई हैं।

यूएनआईएफआईएल वर्तमान में सबसे खतरनाक अभियान है और मार्च से अब तक सात शांति सैनिकों की जान जा चुकी है, जिनमें से सबसे हालिया मौत बुधवार को हुई है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां युद्धविराम कराया था, जिसका अक्सर उल्लंघन हुआ है और लेबनान के विशाल क्षेत्र तबाह हो गए हैं।

लेबनान में शांति ईरान युद्ध की समाप्ति और होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने से जुड़ी है, जिसके बंद होने से भारत की गैस और पेट्रोल आपूर्ति प्रभावित हुई है।

तेहरान ने अमेरिका के साथ शत्रुता समाप्त करने के लिए लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच युद्धविराम को एक शर्त बना रखा है।

लेबनान में अपने काम के बारे में बराक ने कहा, “एक एंगेजमेंट टीम कमांडर के रूप में मेरा उद्देश्य समुदाय के सभी सदस्यों, विशेष रूप से महिलाओं और किशोरियों के साथ संवाद और जुड़ाव स्थापित करना था, जो पुरुष शांति सैनिकों के साथ बातचीत करने में हिचकिचाती थीं।”

उन्होंने आगे कहा, "हमने उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता सत्र भी प्रदान किए। हमने शारीरिक फिटनेस गतिविधियां, मनोरंजक गतिविधियां आयोजित कीं और कुछ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम भी किए।"

बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट हैं। उन्होंने बताया कि वह एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी रह चुकी हैं।

--आईएएनएस

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