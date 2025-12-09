अन्तरराष्ट्रीय

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने रखी सामूहिक सुरक्षा एवं बहुपक्षवाद की पैरवी

Dec 09, 2025, 05:43 PM

बीजिंग, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा यूरोपीय सुरक्षा एवं सहयोग संगठन (ओएससीई) से कार्यवाही जानकारी प्राप्त करने के अवसर पर, चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू थ्सोंग ने सोमवार को अपने भाषण में स्पष्ट किया कि वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के लगातार बिगड़ते हालात के मद्देनजर, संयुक्त राष्ट्र और ओएससीई जैसे क्षेत्रीय संगठनों को अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने हेतु और सहयोग बढ़ाना चाहिए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सामान्य, व्यापक, सहयोगात्मक व टिकाऊ सुरक्षा की अवधारणा अपनाते हुए, परंपरागत व गैर-परंपरागत दोनों क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए तथा वास्तविक बहुपक्षवाद का पालन करते हुए संयुक्त राष्ट्र के केंद्रीय स्थान को बरकरार रखना चाहिए।

उन्होंने संवाद व विचार-विनिमय के समर्थन, शीतयुद्ध मानसिकता व गुटबंदी के विरोध तथा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।

यूक्रेन संकट के संदर्भ में, फू थ्सोंग ने स्पष्ट किया कि वार्ता ही इसका एकमात्र व्यवहार्य समाधान है। चीन शांति के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करता है और राजनयिक समाधान की दिशा में निरंतर रचनात्मक भूमिका निभाएगा।

उन्होंने एक संतुलित, प्रभावी व टिकाऊ यूरोपीय सुरक्षा ढांचे के निर्माण हेतु सभी संबंधित पक्षों द्वारा अपनी भूमिका निभाने के समर्थन पर भी चीन का दृष्टिकोण रखा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

