संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने संरचनात्मक सुधारों और कार्यक्रम पुनर्गठन पर प्रगति रिपोर्ट की जारी

संयुक्त राष्ट्र, 19 सितंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 'यूएन-80' पहल की तीसरी वर्कस्ट्रीम के तहत संरचनात्मक सुधारों और कार्यक्रम पुनर्गठन पर प्रगति रिपोर्ट का अनावरण किया।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के साथ साझा की गई रिपोर्ट में, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने संयुक्त राष्ट्र की संरचना, उसकी संस्थाओं के सहयोग करने के तरीके और उसके संचालन में आमूलचूल परिवर्तन के प्रस्तावों की रूपरेखा प्रस्तुत की।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 'बदलते प्रतिमान: एकजुट होकर कार्य करना' नामक रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र के कार्य के तीनों स्तंभों, शांति और सुरक्षा, सतत विकास और मानवाधिकार, में संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली को मजबूत करने के प्रस्तावों को प्रस्तुत करती है। इसके साथ ही इन स्तंभों में अधिक प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देती है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह रिपोर्ट नौकरशाही में कटौती और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अरबों डॉलर के निवेश को एकीकृत करने के लिए एक नए मानवीय समझौते की शुरुआत करती है, संयुक्त राष्ट्र की सभी गतिविधियों में व्यवस्थित रूप से मानवाधिकारों का समन्वय करने के लिए एक प्रणाली-व्यापी मानवाधिकार समूह की स्थापना करती है और प्रणाली के आधुनिकीकरण को गति देने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली डेटा कॉमन्स और एक टेक्नोलॉजी एक्सलेटर प्लेटफॉर्म के निर्माण का प्रस्ताव करती है।

यह रिपोर्ट दक्षता और फैसलों को लागू करने की समीक्षा की सराहना करता है। अगले सप्ताह शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च-स्तरीय सप्ताह से पहले जारी की गई इस रिपोर्ट का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को मजबूत करने के तरीकों पर सदस्य देशों के विचार-विमर्श को सूचित करना है।

गुटेरेस ने रिपोर्ट में कहा, "यह एक प्रगति पर काम है। हम सदस्य देशों के साथ इस प्रक्रिया के प्रमुख के रूप में काम करने के लिए तत्पर हैं ताकि हमारी साझा महत्वाकांक्षा को साकार किया जा सके, एक ऐसी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, जो अधिक सुसंगत, अधिक प्रभावी और 'हम लोगों' की सेवा के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हो।"

--आईएएनएस

एबीएम/