संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कांगो में ड्रोन हमले में यूनिसेफ कर्मी की हत्या पर जताया आक्रोश

संयुक्त राष्ट्र, 12 मार्च (आईएएनएस): संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने बताया कि एंटोनियो गुटेरेस ने पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में ड्रोन हमले में यूनिसेफ के एक कर्मचारी की हत्या पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के मुख्य प्रवक्ता स्टीफेन डुजेरिक ने कहा, “हमारी सहकर्मी करिन बुइसेट को उस इमारत पर ड्रोन हमले में मार दिया गया, जिसमें मानवीय सहायता कर्मियों को रखा गया था।”

उन्होंने कहा, “करिन एक समर्पित मानवतावादी थीं, जिन्होंने संघर्ष और संकट से प्रभावित बच्चों और परिवारों का समर्थन करने के लिए अथक प्रयास किए।”

डुजेरिक ने बताया कि कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के शांति सैनिकों ने आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत प्रतिक्रिया दी और गोमा में हमले का प्रारंभिक आकलन किया।

प्रवक्ता ने कहा कि बुइसेट इस साल डीआरसी में मारे गए दूसरे मानवीय कार्यकर्ता हैं और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय के आंकड़ों का हवाला दिया। जनवरी से अब तक देशभर में मानवीय कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने वाली कम से कम 92 घटनाएं दर्ज की गई हैं।

डुजेरिक ने कहा कि डीआरसी संघर्ष में शामिल पक्षों को नागरिकों और जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने वाले कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, “मानवीय कर्मियों को कभी भी लक्ष्य नहीं बनाया जाना चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून है। यह बहस का विषय नहीं है और न ही इसे किसी समझौते के लिए रखा जा सकता है। इसे सम्मानित किया जाना चाहिए।”

उन्होंने कहा कि मिशन ने सभी पक्षों से तत्काल शत्रुता बंद करने का आह्वान भी किया है, ताकि वे संघर्षविराम का सम्मान करें, राजनीतिक समाधान की दिशा को प्राथमिकता दें। साथ ही, हाल ही में शांति प्रयासों के ढांचे में हासिल हुई उपलब्धियों का लाभ उठाएं।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैंक्रो ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट में यह पुष्टि की कि यूनिसेफ में कार्यरत करिन बुइसेट की मृत्यु हुई और उन्होंने “मानवीय कानून के सम्मान” की अपील की।

गोमा उत्तर किवु प्रांत की राजधानी है जो किवु झील के उत्तर किनारे पर स्थित है। रिपोर्टों के अनुसार, यह गतिविधियां विद्रोही बलों के नियंत्रण में थी।

--आईएएनएस

पीएम