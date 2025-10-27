संयुक्त राष्ट्र ने चीन की जिम्मेदारी की प्रशंसा की

बीजिंग, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक इंगर एंडरसन ने चाइना मीडिया ग्रुप के "उच्च स्तरीय इंटरव्यूज" कार्यक्रम के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि वर्ष 2025 पर्यावरणीय मुद्दों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष है।

इंगर एंडरसन ने कहा कि इस वर्ष के 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में सभी पक्षों को अधिक सशक्त कार्ययोजनाएं प्रस्तुत करनी होंगी। प्रकृति संरक्षण के क्षेत्र में, हम पहले ही खुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे को अपना चुके हैं। अब हमें प्रकृति संरक्षण में अपनी प्रगति और अभी भी बाकी प्रमुख कार्यों की व्यापक समीक्षा करने की आवश्यकता है। प्रदूषण नियंत्रण के मुद्दे पर, हम रासायनिक प्रबंधन और अपशिष्ट निपटान जैसे मुद्दों पर कई आम सहमतियों पर पहुंच चुके हैं, और प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण पर प्रासंगिक संधियों पर बातचीत को भी बढ़ावा दे रहे हैं।

साक्षात्कार में इंगर एंडरसन ने कहा कि वे विशेष रूप से चीन के प्रयासों की सराहना करती हैं क्योंकि चीन ने प्रासंगिक मुद्दों के हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग लिया है।

