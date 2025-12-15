अन्तरराष्ट्रीय

संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की सिडनी में आतंकी हमले की कड़ी निंदा

Dec 15, 2025, 08:09 AM

संयुक्त राष्ट्र, 15 दिसंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हनुक्का पर्व के आयोजन के दौरान हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। गुटेरेस के उप प्रवक्ता फरहान हक ने बयान जारी कर यह जानकारी दी।

महासचिव ने इस हमले में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की है।

उन्होंने इस कठिन समय में ऑस्ट्रेलिया की जनता और सरकार के साथ एकजुटता जताई है। साथ ही देश और दुनिया भर के यहूदी समुदाय के प्रति भी समर्थन व्यक्त किया है, जो शांति और प्रकाश के पर्व हनुक्का को मना रहे हैं।

महासचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि वे यहूदी-विरोधी सोच और नफरत की हर प्रकार की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि धार्मिक समुदायों और शांतिपूर्ण आयोजनों पर होने वाले हमले सहिष्णुता, साथ रहने की भावना और मानवीय गरिमा जैसे मूल्यों पर सीधा प्रहार हैं।

न्यू साउथ वेल्स राज्य की पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह तक इस गोलीबारी में 16 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया।

मरने वालों की उम्र 10 वर्ष से लेकर 87 वर्ष तक बताई गई है। मृतकों में एक हमलावर भी शामिल है।

सोमवार सुबह तक करीब 40 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इनमें से पांच की हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस आयुक्त माल लैन्यन ने बताया कि इस हमले के आरोप में एक 50 वर्षीय व्यक्ति और उसका 24 वर्षीय बेटा शामिल थे। 50 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वह वैध हथियार लाइसेंस धारक था और उसके पास कानूनी रूप से छह हथियार थे।

यह गोलीबारी स्थानीय समयानुसार रविवार शाम करीब 6 बजकर 47 मिनट पर हुई, जब समुद्र तट पर हनुक्का पर्व के पहले दिन के आयोजन के लिए करीब एक हजार लोग इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान दोनों हमलावरों ने भीड़ पर गोली चला दी।

--आईएएनएस

एएस/

