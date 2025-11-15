अन्तरराष्ट्रीय

संयुक्त राष्ट्र महासभा के कार्य को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए चीन का तीन सूत्रीय प्रस्ताव

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 15, 2025, 02:28 AM

बीजिंग, 14 नवंबर (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र स्थित चीन के उप स्थायी प्रतिनिधि केंग श्वांग ने 13 नवंबर को 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के कार्यान्वयन और महासभा के पुनरुद्धार के मुद्दे पर संयुक्त बहस में भाषण दिया और महासभा के कार्य को मजबूत करने और पुनर्जीवित करने के लिए तीन सूत्रीय प्रस्ताव पेश किए।

केंग श्वांग ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र वर्तमान में आंतरिक और बाह्य दोनों स्रोतों से चुनौतियों का सामना कर रहा है। महासभा को समय के रुझानों के अनुकूल ढलना होगा, विभिन्न देशों की मांगों पर प्रतिक्रिया देनी होगी, आत्म-सुधार में अग्रणी भूमिका निभानी होगी और संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा सौंपी गई महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियों को पूरा करना होगा। महासभा के कार्य को मजबूत करने एवं पुनर्जीवित करने के सम्बंध में चीन का तीन सूत्रीय प्रस्ताव है। पहला, सही दिशा का पालन किया जाना चाहिए। दूसरा, चार्टर के अधिदेश का सम्मान किया जाना चाहिए। तीसरा, गुणवत्ता और दक्षता में सुधार को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

केंग श्वांग ने कहा कि नये संयुक्त राष्ट्र महासचिव का चुनाव करना आगामी वर्ष में सुरक्षा परिषद और महासभा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर, महासभा के प्रस्ताव और सुरक्षा परिषद के दस्तावेज चुनावी प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं। सदस्य देशों को संयुक्त रूप से प्रभावी संस्थागत व्यवस्थाओं को बनाए रखना चाहिए और एक अनुकूल राजनीतिक वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

Related posts

Loading...

More from author

Loading...