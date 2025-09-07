संयुक्त राष्ट्र के साथ आंतरिक प्रणाली की सुरक्षा के लिए चीन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है वैश्विक शासन पहल: संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष

बीजिंग, 6 सितंबर (आईएएनएस)। कुछ दिनों पहले चीन द्वारा प्रस्तावित वैश्विक शासन पहल संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 79वें सत्र के अध्यक्ष फिलेमोन यांग ने शुक्रवार को कहा कि इसके मूल में संयुक्त राष्ट्र के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को और प्रदर्शित करता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने एक लिखित साक्षात्कार में कहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाला पहला संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश था। यांग ने कहा कि कुछ दिन पहले चीन ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की शुरुआत की, जो चीन द्वारा प्रस्तावित चौथी वैश्विक पहल है, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों को पूरा करती है।

यांग ने तीन प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए कहा, "संयुक्त राष्ट्र के लिए इसका अटूट समर्थन, संवाद और शांति के लिए एक मजबूत वकील होने के नाते, और वैश्विक दक्षिण के लिए इसकी स्थायी प्रतिबद्धता के लिए "चीन का योगदान प्रभावशाली रहा है।"

यांग ने यूक्रेन संकट पर फ्रेंड्स फॉर पीस के समूह की स्थापना और गाजा में तत्काल युद्ध विराम के आह्वान के लिए चीन द्वारा किए गए प्रयासों का स्वागत किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय एजेंडे के केंद्र में विकास को रखने और सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने पर चीन की दृढ़ स्थिति की भी सराहना की।

उन्होंने कहा कि 77 का समूह और चीन के एक प्रमुख सदस्य के रूप में, चीन ने वैश्विक दक्षिण के सामूहिक हितों को बढ़ावा दिया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी रचनात्मक भागीदारी के साथ विकासशील देशों के सशक्तीकरण में योगदान दिया है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/