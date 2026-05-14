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संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के यूएई दौरे की खबरों का किया खंडन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 10:00 AM

अबू धाबी, 14 मई (आईएएनएस)। संयुक्त अरब अमीरात ने उन मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है, जिनमें कहा गया था कि बेंजामिन नेतन्याहू ने देश की गुप्त यात्रा की थी और वहां मुलाकातें की थीं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ऐसी कोई भी यात्रा या सैन्य प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी की खबरें गलत और आधारहीन हैं, जब तक कि इसकी आधिकारिक घोषणा न की जाए।

यूएई के विदेश मंत्रालय ने बुधवार (लोकल टाइम) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि इजरायल के साथ उसके संबंध अब्राहम समझौते के फ्रेमवर्क के अंदर हैं, न कि किसी सीक्रेट अरेंजमेंट पर आधारित हैं।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, मंत्रालय ने आगे कहा कि बिना बताए दौरे या बिना आधिकारिक अरेंजमेंट के बारे में कोई भी दावा तब तक बेबुनियाद है, जब तक यूएई के संबंधित ऑफिशियल अधिकारी इसकी घोषणा न करें।

मंत्रालय ने मीडिया आउटलेट्स से भी जानकारी सत्यापित करने और बिना कन्फर्म रिपोर्ट सर्कुलेट करने या उनका इस्तेमाल राजनीतिक अटकलों को हवा देने के लिए करने से बचने को कहा।

इससे पहले, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा था कि उन्होंने ईरान के साथ युद्ध के बीच यूएई का सीक्रेट दौरा किया और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की।

नेतन्याहू के ऑफिस ने एक बयान में कहा कि इस दौरे से इजरायल और यूएई के बीच संबंधों में ऐतिहासिक बदलाव आया है। हालांकि इसके अलावा उन्होंने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।

यह पीएम नेतन्याहू का पहला यूएई दौरा है और दूसरी बार किसी इजरायली प्रधानमंत्री ने खाड़ी देश का दौरा किया है।

यह घोषणा इजरायल के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के यूएई के हालिया दौरे की मीडिया रिपोर्ट्स के बीच हुई है। यह दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधों को गहरा करने का संकेत है। अमेरिका की अगुवाई में दोनों देशों के बीच संबंध पहली बार 2020 में सामान्य हुए थे।

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुधवार को अरब अधिकारियों के हवाले से बताया कि मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ डेविड बार्निया ने ईरान के साथ युद्ध को लेकर सहयोग करने के लिए मार्च और अप्रैल में कम से कम दो बार यूएई का दौरा किया।

इजरायल के सरकारी कान न्यूज ने बताया कि शिन बेट इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी के चीफ डेविड जिनी ने भी यूएई का दौरा किया था।

--आईएएनएस

केके/वीसी

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