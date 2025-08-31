अन्तरराष्ट्रीय

स्‍वदेशी अभियान में ही भारत की आत्‍मनिर्भरता है : मनोज तिवारी

Aug 31, 2025, 11:43 AM
स्‍वदेशी अभियान में ही भारत की आत्‍मनिर्भरता है : मनोज तिवारी

नई दिल्‍ली, 31 अगस्‍त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 125वें एपिसोड के तहत देश को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान स्वदेशी अपनाने और स्वच्छता को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया।

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, ''स्‍वदेशी भाजपा का प्रमुख अभियान है और इसी में देश की आत्‍मनिर्भरता है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम इसे जमीनी हकीकत दे रहे हैं। सबसे अच्‍छी बात यह है कि इस अभियान को देश की जनता का सहयोग मिल रहा है। 'मन की बात' में पीएम मोदी के संबोधन ने देशवासियों में उत्साह जगाया और त्योहारी सीजन में स्वदेशी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया है।''

राजद नेता तेजस्वी यादव के खुद को इंडिया गठबंधन का सीएम चेहरा घोषित करने पर मनोज तिवारी ने कहा कि उनका गठबंधन इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, जिसका मतलब है कि बिखराव शुरू हो चुका है। इंडिया गठबंधन में सभी लोग सत्ता सुख के लिए मिलते हैं। ये लोग आने वाले समय में तिनके की तरह बिखर जाएंगे।

प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि उनकी यह यात्रा भारत के अद्वितीय गौरव को दर्शाती है। हमने चीन के साथ बहुत सारे संघर्ष देखे हैं। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है, भारत ने अपने हितों से कभी समझौता नहीं किया है। समय के साथ चीन ने महसूस किया कि भारत के साथ संबंध रहना चाहिए।

उन्‍होंने कहा कि यह भारत और चीन की कूटनीतिक विजय है। देश की जनता पीएम मोदी की इस यात्रा को बड़ा कदम मानती है। यह बात विपक्ष बर्दाश्त नहीं कर सकता है। विपक्ष ने जितना अहित करना था, कर दिया। अब हम पड़ोसियों के साथ अच्‍छे संबंध बनाएंगे। चीन की यात्रा देश के विकास को बल देगी, इस बात पर विश्‍वास रखें।

--आईएएनएस

एएसएच/एबीएम

