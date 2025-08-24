स्वतंत्रता दिवस की बधाई पर जेलेंस्की ने ट्रंप का जताया आभार, 'स्वतंत्रता, आजादी और शांति की गारंटी' को बताया मूल्यवान

नई दिल्ली, 24 अगस्त (आईएएनएस)। रविवार को यूक्रेन अपना 34वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस खास मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, जिस पर वोलोदिमीर जेलेंस्की ने आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने 'स्वतंत्रता, आजादी और शांति की गारंटी' को सबसे मूल्यवान बताया।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शुक्रिया कहा। उन्होंने अमेरिका का यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने के लिए आभार जताया। जेलेंस्की ने लिखा, "राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर आपकी हार्दिक बधाई के लिए धन्यवाद। यूक्रेनी लोगों के लिए आपके स्नेहपूर्ण शब्दों के लिए हम आभारी हैं, और हम संयुक्त राज्य अमेरिका को यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए धन्यवाद देते हैं। स्वतंत्रता, आजादी और शांति की गारंटी सबसे मूल्यवान है।"

जेलेंस्की ने अमेरिका और यूक्रेन के साथ मिलकर युद्ध को समाप्त करने की संभावना जताई। उन्होंने लिखा, "हमारा मानना ​​है कि साथ मिलकर काम करके, हम इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं और यूक्रेन के लिए वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं।"

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्र लिखकर यूक्रेन को 34वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी थी। पत्र में लिखा था, अमेरिकी जनता की ओर से, मैं आपको और यूक्रेन के साहसी लोगों को स्वतंत्रता के 34 वर्ष पूरे होने पर बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यूक्रेन के लोगों में अटूट भावना है, और आपके देश का साहस कई लोगों को प्रेरित करता है। इस महत्वपूर्ण दिन को मनाते हुए, यह जान लें कि संयुक्त राज्य अमेरिका आपके संघर्ष का सम्मान करता है, आपके बलिदानों का सम्मान करता है, और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आपके भविष्य में विश्वास करता है।"

बातचीत के माध्यम से रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की बात करते हुए उन्होंने लिखा, अब इस निरर्थक हत्या को समाप्त करने का समय आ गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसे बातचीत-आधारित समाधान का समर्थन करता है जो एक स्थायी शांति की ओर ले जाए, जो रक्तपात को समाप्त करे और यूक्रेन की संप्रभुता और गरिमा की रक्षा करे।"

