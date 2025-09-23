सिविल मामले पर शी चिनफिंग के व्याख्यान की पुस्तक जारी

बीजिंग, 22 सितंबर (आईएएनएस)। सीपीसी केंद्रीय कमेटी के पार्टी इतिहास और साहित्य अनुसंधान संस्थान से संपादित सिविल मामले पर शी चिनफिंग के चुनिंदा व्याख्यान नामक पुस्तक हाल ही में केंद्रीय साहित्य प्रकाशन घर से प्रकाशित कर पूरे देश में जारी की गई।

सीपीसी की 18वीं राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद शी चिनफिंग से केंद्रित होने वाली सीपीसी केंद्रीय कमेटी ने रणनीतिक और समग्र दृष्टि से सिविल कार्य के नेतृत्व को मजबूत किया और जन केंद्रित रहने पर कायम रहकर समावेशी और बुनियादी नागरिक कल्याण कार्य बढ़ाया और जनता के लिए सबसे चिंताजनक, प्रत्यक्ष और व्यावहारिक हितों से जुड़े सवालों का समाधान किया और नागरिक कल्याण कार्य का सतत व स्वस्थ विकास बढ़ाया। इस दौरान जन कल्याण के बारे में शी चिनफिंग ने सिलसिलेवार महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया, जिसने गहन रूप से सिविल कार्य की दिशा और मूल व रणनीतिक सवालों पर प्रकाश डाला और नये युग में सिविल कार्य के गुणवत्ता विकास में मजबूत शक्ति डाली है।

यह पुस्तक 6 थीमों में बांटी गयी है, और इसमें नवंबर 2012 से जुलाई 2025 तक शी की रिपोर्ट, भाषण, निर्देश आदि 160 से अधिक लेख शामिल हैं। उनमें से कुछ व्याख्यान पहली बार सार्वजनिक किए गए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

एएस/