सऊदी बस हादसे को लेकर तेलंगाना सरकार ने की बैठक, हैदराबाद और नई दिल्ली में स्थापित होगी हेल्पलाइन

Nov 18, 2025, 06:14 AM

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। तेलंगाना सरकार ने सऊदी अरब में हुई एक दुखद बस दुर्घटना को गंभीरता से लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गहरी चिंता व्यक्त की और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तेलंगाना भवन में एक आपातकालीन समीक्षा बैठक की। रेजिडेंट कमिश्नर डॉ. शशांक गोयल की अध्यक्षता में अधिकारियों ने प्रारंभिक जानकारी का आकलन किया और निरंतर समन्वय बनाए रखने के लिए एक समर्पित संपर्क अधिकारी को विदेश मंत्रालय में तैनात किया गया।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को विदेश मंत्रालय, रियाद स्थित भारतीय दूतावास और सऊदी अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, हैदराबाद और नई दिल्ली में हेल्पलाइन स्थापित कर दी गई हैं ताकि प्रभावित परिवारों को सहायता मिल सके और संचार में कोई रुकावट न आए।

वहीं, राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल को सऊदी अरब भेजा जाएगा, जिसमें मंत्री अजहरुद्दीन सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। सरकार ने शोक संतप्त परिवारों के दो सदस्यों को सऊदी अरब भेजने की व्यवस्था भी की है, ताकि वे अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें।

भारतीय नागरिकों की सऊदी अरब में मदीना के पास एक तेल टैंकर से टक्कर के बाद आग लगने से मौत हो गई।

हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने मीडियाकर्मियों को बताया कि जानकारी के अनुसार, मोहम्मद अब्दुल शोएब बच गया है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि हैदराबाद से 54 लोगों का एक समूह 9 नवंबर को जेद्दा के लिए रवाना हुआ था और 23 नवंबर को लौटने वाला था। पीड़ितों में 17 पुरुष, 18 महिलाएं और 10 बच्चे शामिल हैं।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा कि पीड़ितों के परिवारों को जानकारी देने के लिए हज हाउस में एक नियंत्रण कक्ष खोला गया है। शव इतने जल चुके हैं कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही है। पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए परीक्षण भी कराए जाने की संभावना है।

इस घटना पर जमात-ए-इस्लामी हिंद (डेआईएच) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने गहरा दुख व्यक्त किया।

सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने मीडिया को जारी बयान में कहा, "हम इस त्रासदी से बेहद व्यथित हैं। मेरी हार्दिक संवेदनाएं शोक-संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम अल्लाह के हैं और उसी की ओर लौटकर जाना है। ये सभी मुबारक लोग एक पाक सफर पर थे और एक पवित्र इबादत की अदायगी कर रहे थे।"

--आईएएनएस

एसएके/डीकेपी

