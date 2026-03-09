सऊदी अरब में अपने दो नागरिकों की मौत पर बांग्लादेश ने जताई चिंता, अंतरराष्ट्रीय समुदाय से की शांति की अपील

नई द‍िल्‍ली, 9 मार्च (आईएएनएस)। सऊदी अरब के अल-खरज गवर्नरेट में हुए हवाई हमले में दो बांग्लादेशी नागरिकों की मौत और कई अन्य के घायल होने की घटना पर बांग्लादेश सरकार ने गहरा दुख और चिंता जताई है। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से हालात को शांत करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने की अपील की है।

बांग्लादेश सरकार ने हमले की न‍िंदा करते हुए कहा क‍ि सऊदी अरब के अल-खराज गवर्नरेट में हुए हवाई हमले में दो बांग्लादेशियों की मौत का बेहद अफसोस है। सरकार ने कहा क‍ि इस इलाके में लगातार बेगुनाह बांग्लादेशी नागरिकों की जान जाना बहुत चिंता की बात है।

बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के अनुसार, हमले में मारे गए दो बांग्लादेशी किशोरगंज कटियाडी के मिस्टर बच्चू मिया और तंगैल शाकिपुर के मिस्टर मोशर्रफ हुसैन हैं। अन्‍य घायलों का इलाज लोकल अस्पतालों में चल रहा है। रियाद में बांग्लादेश एंबेसी के अधिकारियों ने अस्पतालों में घायलों से मुलाकात की है। वे उनके शव वापस लाने के लिए सऊदी अधिकारियों के साथ करीबी संपर्क में हैं।

बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के अनुसार, बांग्लादेश ऐसे सभी हमलों की कड़ी निंदा करता है जिनसे बेगुनाह लोगों की जान जाती है। बांग्लादेश सरकार ने सभी संबंधित पक्षों से ज़्यादा से ज़्यादा संयम बरतने का आग्रह क‍िया। साथ ही इंटरनेशनल कम्युनिटी से हालात को शांत करने और जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए तुरंत और असरदार कदम उठाने की अपील की। सरकार मिडिल ईस्ट में बांग्लादेशी नागरिकों की सुरक्षा और भलाई को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देती है और बदलते हालात पर करीब से नजर रख रही है।

पश्चिम एशिया में एक हफ्ते से ज्यादा समय से तनाव जारी है। बीते दिन सऊदी अरब के अल-खरज के रिहायशी इलाके में एक प्रोजेक्टाइल गिरने की घटना सामने आई। हमले में 12 लोग घायल भी हुए।

दरअसल, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने पहले कहा था कि उसने अल-खरज समेत कई जगहों पर रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। अल-खरज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, जिसका इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। पिछले हफ्ते ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की लड़ाई में इस पर कई बार हमला हुआ है।

रविवार को सऊदी रक्षा मंत्रालय ने 15 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की रिपोर्ट दी, जिसमें राजधानी रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर में हमले की कोशिश भी शामिल थी। इस बीच कुवैत ने कहा कि उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्यूल टैंक पर हमला हुआ और बहरीन ने बताया कि एक वॉटर डिसेलिनेशन प्लांट को नुकसान पहुंचा है।

--आईएएनएस

