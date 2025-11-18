सऊदी अरब हादसे में मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे भारत या सऊदी सरकार: अबू आजमी

मुंबई, 17 नवंबर (आईएएनएस)। सऊदी अरब में हुई बस दुर्घटना में कई भारतीय नागरिकों की मौत पर महाराष्ट्र सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि हम सऊदी सरकार या भारत सरकार से मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग करते हैं।

अबू आजमी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "मुझे बहुत दुख हुआ है। ये लोग उमराह के लिए गए थे और इस दुर्घटना में 42 लोगों की जान चली गई। जिस उद्देश्य से वे गए थे, वह पूरा हुआ। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ करे और उन्हें जन्नत नसीब करे। मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सऊदी सरकार से बात करे और अगर यहां कोई जाना चाहता है तो उसे तुरंत वीजा दिया जाए।"

उन्होंने कहा कि मृतक के परिवार वहां जाने के लिए परेशान हैं। शायद वहां जाकर उन्हें शांति मिले और अगर किसी का शव मिला है तो उसे वे भारत ला सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार जैसे ही सऊदी सरकार से इनके वीजा के लिए बात कर लेगी, वैसे ही इनको वीजा मिल जाएगा। हर मुस्लिम की आखिरी तमन्ना होती है कि वह मदीना में दफन किया जाए, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे।

अबू आजमी ने आगे कहा, "मैं इस मामले में लगातार लगा हुआ हूं। मैं सऊदी वाणिज्य दूत के लगातार संपर्क में हूं। गुरुवार दोपहर 12 बजे मेरी उनसे मुलाकात है। मैं उनसे बात करूंगा और एक पत्र सौंपूंगा। हम सऊदी सरकार या भारत सरकार से मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की मांग करेंगे।"

सऊदी अरब में सोमवार को 44 लोगों के साथ एक भयानक हादसा हो गया। यह हादसा सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना से करीब 25 किलोमीटर दूर हुआ। पीड़ित परिजनों का कहना है कि हादसे में मारे गए लोगों के शवों को भारत सरकार यहां लाने की व्यवस्था करे और अगर यह संभव न हो तो मदीना में उनके दफन की व्यवस्था की जाए।

अल-मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के 20 और फ्लाईजोन टूर्स एंड ट्रैवल्स से 24 लोग 9 नवंबर को फ्लाइट से मक्का के लिए रवाना हुए थे। दोनों समूहों में 16 बच्चे शामिल थे।

