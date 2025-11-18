सऊदी अरब हादसा: किरेन रिजिजू ने शेयर किए हेल्पलाइन नंबर, बोले-मैं स्तब्ध और दुखी हूं

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। सऊदी अरब में हुए बस हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी इस घटना पर दुख जताया।

हैदराबाद से 54 लोगों का एक समूह उमराह के लिए सऊदी अरब गया था। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, "सऊदी अरब में मदीना-मक्का राजमार्ग पर हुई दुखद बस दुर्घटना से मैं स्तब्ध और बेहद दुखी हूं, जिसमें कई भारतीय यात्री मारे गए। हम अपने दूतावास के अधिकारियों के संपर्क में हैं जो अधिक जानकारी जुटा रहे हैं और हरसंभव सहायता कर रहे हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं।"

इसके साथ ही उन्होंने मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी शेयर किए। हेल्पलाइन के संपर्क विवरण इस प्रकार हैं: 8002440003 (टोल-फ्री), 0122614093, 0126614276, और 0556122301 (व्हाट्सएप)।"

इसके अलावा पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मोहम्मद अजहरुद्दीन ने भी दुख व्यक्त जताया। उन्होंने कहा, "सऊदी अरब में भारतीय यात्रियों को ले जा रही एक बस की हुई दुखद दुर्घटना से गहरा सदमा लगा है। मेरी गहरी प्रार्थनाएं उन सभी प्रभावित लोगों, खासतौर से हैदराबाद के उन परिवारों के साथ हैं जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हिस्सा थे।"

उन्होंने बताया कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को पूरी जानकारी इकट्ठा करने और विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया ताकि बिना किसी देरी के सभी आवश्यक सहायता और राहत उपाय सुनिश्चित किए जा सकें।

अजहरुद्दीन ने परिवारों की सहायता और स्थिति पर नजर रखने के लिए स्थापित एक कंट्रोल रूम की जानकारी साझा की है। 79979 59754 और 99129 19545 पर संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "हम इस कठिन समय में परिवारों के साथ हैं और तेलंगाना सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से हरसंभव सहायता प्रदान करेंगे।"

वहीं पूर्व सांसद कविता कलवकुंतला ने भी इस त्रासदी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, "यह जानकर स्तब्ध हूं कि मक्का से मदीना जा रही एक बस के एक डीजल टैंकर से टकरा जाने के बाद कम से कम 42 भारतीय उमराह यात्रियों के मारे जाने की आशंका है। मैं केंद्र सरकार, विशेष रूप से विदेश मंत्री एस जयशंकर से आग्रह करती हूं कि वे सऊदी अधिकारियों के साथ तुरंत समन्वय करें, हरसंभव सहायता सुनिश्चित करें और पीड़ित परिवारों को मदद मुहैया कराएं।"

--आईएएनएस

केके/वीसी