साउथ कोरिया में राष्ट्रीय त्योहार का जश्न, राष्ट्रपति ने लोगों का जीवन सुधारने का दोहराया संकल्प

सोल, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग ने मंगलवार को लोगों के जीवन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराई। यह बात उन्होंने देश में चुसेओक अवकाश मनाए जाने के एक दिन बाद कही। चुसेओक दक्षिण कोरिया में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इसे राष्ट्रीय अवकाश भी कहा जाता है।

राष्ट्रपति ली जे म्यांग ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा, "मैं फिर से वादा करता हूं कि मैं लोगों के वर्तमान और उनके जीवन के भविष्य का और ध्यान रखूंगा।"

इस पोस्ट में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली ने पारंपरिक कोरियाई पोशाक में अपनी और प्रथम महिला किम ही क्यूंग की तस्वीरें शेयर कीं।

योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि वह ऐसे प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे, भले ही इसके लिए महत्वपूर्ण चीजों को दांव पर लगाना पड़े।

कोरियाई राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका इस समय टैरिफ को लेकर बातचीत कर रहे हैं।

जेटीबीसी के कुकिंग शो 'प्लीज टेक केयर ऑफ माई रेफ्रिजरेटर' में कोरियाई राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए थे। वहीं, मुख्य विपक्षी दल पीपुल्स पावर पार्टी ने शो में उनके प्रदर्शन की आलोचना की थी।

राष्ट्रपति ली और उनकी पत्नी से जुड़े एपिसोड की रिकॉर्डिंग पिछले महीने के अंत में हुई थी। शो की शूटिंग तब हुई थी, जब सरकारी डेटा सेंटर में बैटरी विस्फोट के कारण आग लगी थी, जिसे लगभग 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझाया जा सका। आग लगने की वजह से ऑनलाइन सरकारी सेवाएं ठप हो गई थीं।

4 अक्टूबर को, राष्ट्रपति म्यांग और प्रथम महिला किम क्यूंग ने चुसेओक छुट्टी के दूसरे दिन जनता को शुभकामनाएं दीं और लोगों के जीवन में सुधार के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लिया।

उन्होंने कहा, "यह एक ऐसा समय है, जब हम पूरे साल के लिए समृद्धि की कामना करते हैं और एक उज्ज्वल भविष्य का सपना देखते हैं। हालांकि, लोगों की आजीविका वाली कठिनाइयां इतनी बड़ी हैं कि हम केवल खुशियां नहीं मना सकते।"

--आईएएनएस

केके/एबीएम