साउथ कोरिया : भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व प्रथम महिला किम जेल में बंद

Aug 13, 2025, 04:03 PM

सोल, 13 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया की पूर्व प्रथम महिला किम कोन ही को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया और एक अलग सेल में रखा गया है। उनके खिलाफ विशेष अभियोजक भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों की जांच कर रहे हैं; सोल की एक अदालत ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था।

हिरासत में लिए जाने के बाद, वह और उनके पति, साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल, एक साथ हिरासत में लिए जाने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति दंपत्ति बन गए।

किम को मंगलवार देर रात सोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा वारंट जारी करने से कुछ घंटे पहले सियोल के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित सियोल नाम्बू डिटेंशन सेंटर ले जाया गया। अदालत ने सबूत नष्ट करने की आशंका के चलते यह वारंट जारी किया।

डिटेंशन सेंटर में किम को किसी भी अन्य बंदी की तरह ही प्रवेश प्रक्रिया से गुजरना पड़ा - जिसमें शारीरिक जांच और खाकी रंग की जेल यूनिफॉर्म में मग शॉट लेना शामिल है।

उन्हें लगभग 6 से 10 वर्ग मीटर के अलग सेल में रखा जाना था, जिसमें लॉकर, फोल्डिंग टेबल, टेलीविजन और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध थीं। उन्हें जमीन पर गद्दे पर सोना होगा, क्योंकि वहां कोई बिस्तर नहीं है।

अगर उन्हें बड़ी सेल में रखा जाता है, तो वहां सिंक जैसी और भी सुविधाएं मिल सकती हैं।

कथित तौर पर किम के नहाने और व्यायाम करने के घंटे अन्य बंदियों से अलग होंगे ताकि वह उनसे न मिले।

उन्हें अन्य लोगों की तरह ही भोजन उपलब्ध कराया जाएगा; हिरासत केंद्र में बुधवार को नाश्ते में ब्रेड, स्ट्रॉबेरी जैम, दूध, सॉसेज, और सलाद दिया जाएगा।

स्पेशल वकील मिन जोंग-की की टीम ने पिछले सप्ताह किम के खिलाफ पूंजी बाजार अधिनियम, राजनीतिक निधि अधिनियम और मध्यस्थता के लिए रिश्वत लेने संबंधी कानून का उल्लंघन करने के आरोप में वारंट जारी करने का अनुरोध किया था।

योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, कानून के तहत, राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा पूर्व राष्ट्रपतियों और उनके जीवनसाथी को सुरक्षा प्रदान कर सकती है, जो कि गिरफ्तारी के बाद किम के लिए जरूरी नहीं है।

किम के पति, पूर्व राष्ट्रपति यून सुक येओल, दिसंबर में मार्शल लॉ लागू करने के अपने असफल प्रयास के कारण वर्तमान में सोल के दक्षिण में उइवांग स्थित हिरासत केंद्र में बंद हैं।

--आईएएनएस

एससीएच/एएस

