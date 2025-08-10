अन्तरराष्ट्रीय

सड़क सुरक्षा में भी फेल पाकिस्तान, इस साल कराची में हुई 536 लोगों की मौत

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 10, 2025, 04:51 PM

इस्लामाबाद, 10 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के कराची में इस साल अब तक सड़क हादसों में 536 लोग जान गंवा चुके हैं। पुलिस ने रविवार को बताया कि इनमें से 60 मौतें ट्रक से जुड़े हादसों में हुई हैं।

'द न्यूज इंटरनेशनल' के मुताबिक, "साल 2025 में कई सड़क दुर्घटनाएं हुईं। अधिकतर मामलों में लोगों ने अपनी जान गंवाई। गुस्साए लोग कई बार हादसे में शामिल वाहनों को आग के हवाले भी कर चुके हैं।"

दुर्घटना संबंधी आंकड़ों के बारे में विस्तार से बताते हुए पुलिस ने कहा कि 2025 में बस से जुड़े हादसों में 25 लोगों की मौत हुई, जबकि मिनी बस से जुड़े हादसों में 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोच से जुड़े हादसों में छह, जबकि ट्रेलर से जुड़े हादसों में 48 लोगों की मौत हुई।

पुलिस के अनुसार, वॉटर टैंकर से जुड़े हादसों में 44, डंपर से जुड़े हादसों में 20 और ऑयल टैंकर से जुड़े हादसों में छह लोगों की मौत हुई। वहीं, वैन की टक्कर में 15, जीप की टक्कर में पांच और कार की टक्कर में 58 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

तेज रफ्तार डंपर ट्रकों से जुड़े हादसों में हाल के महीनों में कई लोगों की मौत हुई और कई घायल भी हुए, जिसके कारण अधिकारियों को विभिन्न सुरक्षा उपायों की घोषणा करनी पड़ी है।

'जियो न्यूज' के मुताबिक रविवार को राशिद मिन्हास रोड पर एक सड़क हादसे में दो भाई-बहन की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने करीब सात डंपरों में आग लगा दी।

दोनों अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिन्हें एक ट्रक ने कुचल दिया। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय महनूर और उनके 14 वर्षीय भाई अहमद रजा के रूप में हुई। यह हादसा शनिवार देर रात कराची के फेडरल बी एरिया में हुआ।

पत्रकारों से बात करते हुए एसपी गुलबर्ग इकबाल शेख ने बताया कि हादसे के समय पिता अपनी बेटी और बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे।

अधिकारी के अनुसार, घटना के बाद स्थानीय लोगों ने डंपर ट्रक चालक पर हमला कर दिया, जिसे घायल अवस्था में हिरासत में लिया गया। इस हादसे में भाई-बहन ने दम तोड़ दिया, जबकि पिता घायल हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...