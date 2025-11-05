अन्तरराष्ट्रीय

सिंध में गुप्त परमाणु गतिविधियां चला रहा है पाकिस्तान? सिंधी नेता ने वैश्विक समुदाय को लिखी चिट्ठी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 05, 2025, 03:26 PM
सिंध में गुप्त परमाणु गतिविधियां चला रहा है पाकिस्तान? सिंधी नेता ने वैश्विक समुदाय को लिखी चिट्ठी

बर्लिन, 5 नवंबर (आईएएनएस)। अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाल ही में बताया था कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों की टेस्टिंग कर रहा है। इसके बाद पाकिस्तान का एक सिंधी राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन जेय सिंध मुत्ताहिदा महाज (जेएसएमएम) ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह सिंध प्रांत के पहाड़ी इलाकों में यूरेनियम संवर्धन और परमाणु भंडारण कर रहा है।

जेएसएमएम के अध्यक्ष शफी बुरफत ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बाबत एक चिट्ठी लिखी है। पत्र में जेएसएमएम ने पाकिस्तान की परमाणु गतिविधियों को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया।

कई स्वतंत्र स्थानीय साक्ष्यों, तस्वीरों और सामुदायिक रिपोर्टों का हवाला देते हुए जेएसएमएम अध्यक्ष बुरफत ने दावा किया कि सिंध में नोरियाबाद के पास जमशोरो के उत्तर में, कंबर-शाहदादकोट के आसपास और मंचर झील के पश्चिम में दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में व्यापक भूमिगत सुरंगों का निर्माण हुआ है।

जेएसएमएम अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए), संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (ओएचसीएचआर), संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय (यूएनओडीए) के अलावा कई देशों के राष्ट्रपति और विदेश मंत्रियों को संबोधित करते हुए यह पत्र लिखा।

शफी बुरफत ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वह सिंध में गुप्त भूमिगत सुरंगों और संदिग्ध परमाणु गतिविधियों के आरोपों की स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जांच कराए और तुरंत एहतियाती कदम उठाए। उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह स्थानीय समुदायों के साथ अन्याय कर रहा है और उनके अधिकारों का हनन कर रहा है।

पत्र में लिखा गया, "गुप्त परमाणु सुविधाओं के अस्तित्व को लेकर गंभीर चिंताएं और प्रबल संदेह हैं। हम सिंधुदेश के राष्ट्रीय आंदोलन के अधोहस्ताक्षरी प्रतिनिधि, सिंधी नागरिक समाज और संबंधित नागरिक, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कई दूरस्थ पहाड़ी इलाकों में व्यापक गुप्त भूमिगत निर्माण और संदिग्ध परमाणु-संबंधी गतिविधियों से संबंधित विश्वसनीय और बेहद परेशान करने वाले आरोपों की ओर तत्काल अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहे हैं।"

पत्र के माध्यम से कहा गया कि हमारी चिंताएं साफ हैं और सत्यापित हैं जो दर्शाती है कि पाकिस्तानी सेना की परमाणु गतिविधियां क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, विशेष रूप से सिंध, पर्यावरण सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के स्वास्थ्य, आजीविका और मानवाधिकारों के लिए तत्काल और गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।"

दरअसल पाकिस्तान सरकार ने जेय सिंध मुत्ताहिदा महाज को प्रतिबंधित कर रखा है। इसके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं पर देशविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। जेएसएमएम के अध्यक्ष शफी बुरफत कई साल से भूमिगत हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलन चलाते हैं।

--आईएएनएस

केके/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...