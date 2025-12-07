अन्तरराष्ट्रीय

सुदूर समुद्र में चीनी ल्याओनिंग विमानवाहक पोत ने किया प्रशिक्षण

Dec 07, 2025, 05:08 PM

बीजिंग, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। चीनी जन मुक्ति सेना की नौसेना के प्रवक्ता, वरिष्ठ कर्नल वांग श्वेमंग ने रविवार को कहा कि चीनी नौसेना के ल्याओनिंग विमानवाहक पोत ने हाल ही में मियाको जलडमरूमध्य के पूर्वी जलक्षेत्र में सामान्य वाहक-आधारित लड़ाकू जेट उड़ान प्रशिक्षण आयोजित किया था, और प्रशिक्षण के समुद्री और हवाई क्षेत्र की घोषणा पहले ही कर दी गई थी।

इस प्रवक्ता के अनुसार, प्रशिक्षण के दौरान, जापानी आत्मरक्षा बल के विमानों ने बार-बार चीनी नौसेना के प्रशिक्षण क्षेत्रों के हवाई क्षेत्र और जलक्षेत्र में प्रवेश करके उन्हें परेशान किया है, जिससे चीन का सामान्य प्रशिक्षण गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है और उड़ान सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हुआ है। जापानी पक्ष का प्रचार तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाता।

वांग श्वेमंग ने कहा कि हम गंभीरतापूर्वक मांग करते हैं कि जापान तुरंत अपना बदनामी और कलंक लगाना बंद करे और अपनी अग्रिम पंक्ति की कार्रवाइयों पर सख्ती से लगाम लगाए। चीनी नौसेना अपनी सुरक्षा और वैध अधिकारों व हितों की दृढ़तापूर्वक रक्षा करने के लिए कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

