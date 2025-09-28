अन्तरराष्ट्रीय

संदिग्ध ड्रोन पर यूरोपीय संघ के रुख को रूस ने ठहराया गलत

Sep 28, 2025, 05:46 AM

मॉस्को, 27 सितंबर (आईएएनएस)। यूरोपीय संघ के मामलों को देखने वाले रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने संदिग्ध ड्रोनों के प्रवेश को लेकर मास्को पर लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने यूरोपीय संघ की आलोचना करते हुए इसे उनका "उन्माद" बताया और दावा किया कि इसका एकमात्र उद्देश्य सैन्य खर्च में वृद्धि को उचित ठहराना है। शनिवार को सरकारी समाचार एजेंसी आरआईए नोवोस्ती ने इसकी जानकारी दी।

आरआईए नोवोस्ती की रिपोर्ट में रूसी विदेश मंत्रालय के यूरोपीय मामले विभाग के निदेशक व्लादिस्लाव मास्लेनिकोव के हवाले से कहा गया है कि यूरोपीय संघ सामाजिक-आर्थिक स्थिरता को कमजोर करने और लोगों के जीवन स्तर को गिराने की कीमत पर जनता को अपने सैन्य खर्च बढ़ाने की जरूरत के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा है।

मास्लेनिकोव की यह टिप्पणी डेनमार्क के हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों के ऊपर और इस हफ्ते डेनमार्क की सीमा से लगे जर्मनी के उत्तरी राज्य में कई अज्ञात ड्रोन देखे जाने की खबरों के बाद आई है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कोपेनहेगन हवाई अड्डे पर हवाई यातायात को बाधित करने वाले ड्रोन हमले को देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर एक 'गंभीर हमला' बताया था।

इससे पहले, समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, रूस की रक्षा और सुरक्षा पर फेडरेशन काउंसिल कमेटी के प्रथम उपाध्यक्ष व्लादिमीर चिझोव ने रूस-24 टीवी को बताया कि रूस को यूरोपीय संघ के देशों में ड्रोन भेजकर अपनी ताकत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। शनिवार को आरआईए नोवोस्ती की रिपोर्ट के अनुसार, मास्लेनिकोव ने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ अभी तक प्रस्तावित "ड्रोन वॉल" के विवरण पर आम सहमति नहीं बना पाया है।

"ड्रोन वॉल" का अर्थ यूरोपीय संघ की सीमाओं को पार करने की कोशिश कर रहे ड्रोनों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किए गए तकनीकी उपकरणों का निर्माण है।

शुक्रवार को, फिनिश सरकार की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने घोषणा की कि "ड्रोन वॉल" की योजना पहले से ही चल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि यूरोपीय संघ के नेता अगले सप्ताह अपनी अनौपचारिक यूरोपीय परिषद की बैठक में इस मामले पर चर्चा जारी रखेंगे।

यूरोपीय रक्षा एवं अंतरिक्ष आयुक्त एंड्रियस कुबिलियस ने ओर्पो और रक्षा मंत्री एंट्टी हक्कानन के साथ बातचीत के लिए हेलसिंकी का दौरा किया, जहां प्रस्तावित ड्रोन वॉल और यूरोपीय संघ की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों पर चर्चा हुई।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने इस महीने की शुरुआत में "ईस्टर्न फ्लैंक वॉच" पहल के तहत एक ड्रोन दीवार बनाने का आह्वान किया था, जिसका उद्देश्य संघ की बाहरी सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करना है।

--आईएएनएस

केआर/

