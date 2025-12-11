सतत विकास के मामले में स्वीडन और भारत एक-दूसरे के लिए सही: महावाणिज्य दूत स्वेन ओस्टबर्ग

नई दिल्ली, 11 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत में स्वीडन दूतावास के डिप्टी हेड ऑफ मिशन एग्नेस जूलिन, भारत में स्वीडन की व्यापार कमिश्नर सोफिया होगमैन और मुंबई में स्वीडन के कॉन्सुलेट जनरल स्वेन ओस्टबर्ग ने आईएएनएस से खास बातचीत की।

बता दें कि स्वीडन के अधिकारियों ने भारत-स्वीडन सतत विकास दिवस, व्यापार समझौते और नई दिल्ली में होने वाले एआई समिट पर बात की। भारत में स्वीडन के महावाणिज्य दूत, स्वेन ओस्टबर्ग ने आईएएनएस से कहा, "मुझे लगता है कि स्वीडन की सतत विकास के मामले में टॉप रैंकिंग का राज यह है कि स्वीडिश कंपनियों के लिए, यह लोगों और लाभ के बारे में है। इसका मतलब है कि सतत विकास उनके डीएनए में है। वे सतत विकास के तरीकों को लागू करने में बहुत मेहनत करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "बेशक, आपको एक कंपनी के तौर पर प्रॉफिटेबल होना होगा, लेकिन स्वीडिश कंपनियों के लिए सतत विकास सबसे जरूरी है। मुझे लगता है कि स्वीडन और भारत सतत विकास के लिए एक-दूसरे के बहुत अच्छे मैच हैं। स्वीडन के पास इनोवेशन है, सतत विकास की जानकारी है, और भारत के पास कौशल है। अगर हम सब मिलकर स्वीडिश सस्टेनेबल इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को भारत में ला सकें, तो हम इसे बहुत बड़ा बना सकते हैं और इससे बेशक भारत, स्वीडन और दुनिया को भी मदद मिलेगी।"

स्वेन ओस्टबर्ग ने कहा, "मुझे लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ भारत और ज्यादा स्थिर होता जा रहा है। भारत सतत विकास को बहुत ज्यादा महत्व देता है। बेशक यह एक बड़ा देश है, यहां बहुत सारे लोग हैं, और यहां बहुत गरीबी भी है, लेकिन जैसे-जैसे भारत विकसित होगा, यह और ज्यादा स्थिर होता जाएगा, और यह धरती और भारत के लोगों के लिए अच्छा है।"

उन्होंने कहा, "हम सभी क्षेत्र में अपने संबंधों को बहुत महत्व देते हैं, इनोवेशन, विज्ञान, जहां सतत विकास एक जरूरी हिस्सा है, और व्यापार, लेकिन प्रतिभा, एक्सचेंज, शोध, शिक्षा और अब डिजिटलाइजेशन और एआई पर भी नजर है। मुझे लगता है कि यह हमारे सहयोग और एक्सचेंज को बढ़ाने और एक-दूसरे से सीखने की बहुत बड़ी संभावना है।"

स्वेन ओस्टबर्ग ने कहा, "भारत कई डिजिटल समाधानों में सबसे आगे है और हमें उम्मीद है कि हम सतत विकास और इनोवेशन के नजरिए से योगदान दे सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे नेताओं से यह बहुत साफ है कि यह एक शीर्ष प्राथमिकता है और हम इसे भारत और स्वीडन के बीच हुए सहयोग और समझौते में भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि यह मैसेज देना जरूरी है कि यह सिर्फ सतत विकास और पर्यावरण और जलवायु के लिए ही नहीं है, बल्कि यह असल में विकास, आर्थिक विकास और फिर नवाचार के लिए भी है।"

इसके अलावा, भारत-स्वीडन सतत विकास दिवस पर, स्वीडन दूतावास की डिप्टी हेड ऑफ मिशन, एग्नेस जूलिन ने कहा, "मुझे लगता है कि स्वीडन का सतत विकास का इतिहास बहुत लंबा है। यह हमारी विदेश नीति, हमारे नवाचार सिस्टम और हमारे व्यापार के केंद्र में है। यहां तक ​​कि जो कंपनियां खास तौर पर सतत विकास पर फोकस नहीं करती हैं, वे भी स्थिर तरीकों से काम करती हैं।"

भारत में स्वीडन की ट्रेड कमिश्नर, सोफिया होगमैन ने कहा, "स्वीडन-भारत का संबंध 1903 से चल रहा है, जब एरिक्सन भारत में शुरू हुई थी, यानी 120 साल पहले। और यह रिश्ता बढ़ता जा रहा है। आज, भारत में 280 स्वीडिश कंपनियां और स्वीडन में 70 भारतीय कंपनियां हैं।"

