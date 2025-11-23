स्टार्मर, कार्नी और मैक्रों से लेकर लूला तक...जी20 से इतर द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय वार्ता में शामिल हुए पीएम मोदी

जोहान्सबर्ग, 23 नवंबर (आईएएनएस)। जी20 शिखर सम्मेलन का रविवार को दूसरा दिन है। समिट के पहले दिन जी20 देश के नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस आधिकारिक बैठक से इतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई नेताओं से द्विपक्षीय बैठक की और कई अन्य नेताओं से मुलाकात की।

पीएम मोदी का दक्षिण अफ्रीका में आज तीसरा दिन है। पीएम मोदी ने दुनिया भर के देशों के साथ साझेदारी में छह ग्लोबल इनिशिएटिव शुरू किए हैं। शनिवार को, पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा, संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी-जनरल एंटोनियो गुटेरेस, और कनाडा के पीएम कार्नी समेत तमाम देशों के नेताओं से मुलाकात की।

यूएन महासचिव गुटेरेस से मुलाकात को लेकर पीएम मोदी ने लिखा, "जी20 जोहान्सबर्ग समिट के दौरान यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई।"

यूके के पीएम से मुलाकात को लेकर उन्होंने लिखा कि जोहान्सबर्ग में प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इस साल भारत-ब्रिटेन पार्टनरशिप में नई ऊर्जा आई है और हम इसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे।

पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की। इसे लेकर उन्होंने कहा कि एक नई तीन-तरफा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन साझेदारी! जोहान्सबर्ग में जी20 समिट के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमें आज ऑस्ट्रेलिया-कनाडा-इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन (एसीआईटीआई) साझेदारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।

पीएम मोदी ने आगे लिखा कि यह पहल तीन महाद्वीपों और तीन महासागरों में डेमोक्रेटिक साझेदारों के बीच उभरती टेक्नोलॉजी में सहयोग को और गहरा करेगी और सप्लाई चेन के डायवर्सिफिकेशन, क्लीन एनर्जी और एआई को बड़े पैमाने पर अपनाने में मदद करेगी। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य की गारंटी देने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं!

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला से मुलाकात को लेकर उन्होंने लिखा, "प्रेसिडेंट लूला से मिलना हमेशा खुशी की बात होती है। भारत और ब्राजील अपने लोगों के फायदे के लिए व्यापार और सांस्कृतिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।"

दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग के साथ भी पीएम मोदी ने बैठक की। इस मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा, "जोहान्सबर्ग जी20 समिट के दौरान रिपब्लिक ऑफ कोरिया के प्रेसिडेंट ली जे-म्यांग के साथ बहुत अच्छी बैठक हुई। इस साल यह हमारी दूसरी मीटिंग है, जो हमारी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में मजबूत रफ्तार का इशारा है। हमने अपने इकोनॉमिक और इन्वेस्टमेंट लिंकेज को और गहरा करने के लिए अपने नजरिए साझा किए।"

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को लेकर पीएम मोदी ने लिखा कि समिट के दौरान प्रेसिडेंट मैक्रों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने अलग-अलग मुद्दों पर अच्छी बातचीत की। इंडिया-फ्रांस के रिश्ते दुनिया की भलाई के लिए एक ताकत बने हुए हैं!

मलेशियाई पीएम से मुलाकात को लेकर उन्होंने लिखा कि मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ विचारों का अच्छा आदान-प्रदान हुआ। भारत और मलेशिया आपसी सहयोग को और बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।

अंगोला के राष्ट्रपति के लिए पीएम मोदी ने लिखा कि अंगोला के प्रेसिडेंट जोआओ मैनुअल गोंसाल्वेस लौरेंको के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। लौरेंको अफ्रीकन यूनियन के चेयरमैन भी हैं। इस साल की शुरुआत में दिल्ली में उनका स्वागत करने का मौका मिला। भारत अंगोला के साथ दोस्ती को अहमियत देता है और हमारे देश ट्रेड के साथ-साथ कल्चरल लिंकेज बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।

पीएम मोदी ने सिंगापुर के पीएम से भी मुलाकात की और लिखा कि सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। भारत-सिंगापुर पार्टनरशिप ग्रोथ और स्टेबिलिटी का मुख्य आधार बनी हुई है।

वियतनाम के पीएम फाम मिन्ह चिन से भी भारत के प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इसके अलावा, पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की महानिदेशक नगोजी ओकोंजो, इथोपिया के पीएम अबी अहमद अली, सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉ. टेड्रोस एडनोम घेब्येयियस से भी मुलाकात की।

