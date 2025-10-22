बीजिंग, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। चीनी वाहन उद्योग संघ के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस सितंबर में चीन ने 6 लाख 52 हजार ऑटो गाड़ियों का निर्यात किया, जो पिछले साल की समान अवधि से 21 प्रतिशत बढ़ा और इस अगस्त से 6.7 प्रतिशत बढ़ा।

इस जनवरी से इस सितंबर तक निर्यातित ऑटो गाड़ियों की संख्या 49 लाख 50 हजार है, जो पिछले साल की समान अवधि से 14.8 प्रतिशत बढ़ी। इसमें निर्यातित सवार गाड़ियों की संख्या 42 लाख 1 हजार है, जो साल दर साल 15.6 प्रतिशत बढ़ी।

उल्लेखनीय बात है कि नवीन ऊर्जा वाली गाड़ियों के निर्यात में तेज वृद्धि बनी रही। इस सितंबर में 2 लाख 22 हजार नवीन ऊर्जा वाली गाड़ियों का निर्यात किया गया, जो साल दर साल दोगुने से अधिक है।

इस जनवरी से इस सितंबर तक कुल 17 लाख 58 हजार नवीन ऊर्जा वाली गाड़ियों का निर्यात किया गया, जो साल दर साल 89.4 प्रतिशत बढ़ा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/