अन्तरराष्ट्रीय

सेशेल्स के राष्ट्रपति बने पैट्रिक हर्मिनी, भारत के उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन शपथ ग्रहण समारोह में होंगे शामिल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 25, 2025, 06:08 AM

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 26 अक्टूबर से सेशेल्स की दो दिवसीय यात्रा पर आएंगे। सीपी राधाकृष्णन भारत सरकार की ओर से देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे।

सेशेल्स सरकार के निमंत्रण पर हो रही इस यात्रा के दौरान, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन हर्मिनी को भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देंगे और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ, दीर्घकालिक और समय-परीक्षित संबंधों की पुष्टि करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी कर कहा, "सेशेल्स भारत के विजन महासागर और ग्लोबल साउथ के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के तहत एक महत्वपूर्ण साझेदार है। यह यात्रा सेशेल्स के साथ साझेदारी को मजबूत और विस्तारित करने की भारत की गहरी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।"

भारत-सेशेल्स के बीच का संबंध गहरी मित्रता, समझ और सहयोग का प्रतीक है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, "वर्ष 1770 में पांच भारतीयों का एक छोटा समूह सात अफ्रीकी दासों और 15 फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के साथ बागान श्रमिकों के रूप में सेशेल्स पहुंचा था, और उन्हें द्वीप समूह का पहला निवासी माना गया था।"

भारत-सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंध 1976 में स्थापित हुए। 29 जून 1976 को जब सेशेल्स को स्वतंत्रता मिली, तो भारतीय नौसेना के जहाज, आईएनएस नीलगिरि की एक टुकड़ी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया।

भारतीय मिशन की स्थापना 1979 में विक्टोरिया में हुई, जिसका उच्चायुक्त दार-ए-सलाम में स्थित था और साथ ही सेशेल्स को भी सौंपा गया था। भारतीय मिशन का पहला निवासी उच्चायुक्त 1987 में नियुक्त किया गया था, जबकि सेशेल्स ने 2008 की शुरुआत में नई दिल्ली में अपना निवासी मिशन खोला था।

पीएम मोदी ने मार्च 2015 में सेशेल्स की यात्रा की थी। उस समय पीएम मोदी का यह दौरा 34 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। इस दौरान पीएम मोदी ने चार महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों में तटीय निगरानी रडार प्रणाली (सीआरएस) परियोजना का उद्घाटन, सेशेल्स को दूसरा डोर्नियर विमान उपहार में देने की घोषणा और सेशेल्स के नागरिकों को भारत यात्रा के लिए तीन महीने का निःशुल्क वीजा शामिल था।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

Related posts

Loading...

More from author

Loading...