'सुशीला कार्की नहीं, नई पीढ़ी के नेता बनें प्रधानमंत्री', नेपाली जनता की मांग

काठमांडू, 11 सितंबर (आईएएनएस)। नेपाल में चल रहे राजनीतिक उथल-पुथल और जनरेशन-जेड के विरोध प्रदर्शनों के बीच सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाए जाने पर स्थानीय लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं।

एक स्थानीय नागरिक ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "सुशीला कार्की प्रधानमंत्री नहीं बन सकतीं, क्योंकि वह पहले ही विवादों में रह चुकी हैं। सुशीला कार्की को लोग पसंद नहीं करते हैं और लोग चाहते हैं कि नई पीढ़ी का कोई नेता प्रधानमंत्री बने। हमारी पसंद बालेंद्र शाह जैसे नेता हैं।"

एक अन्य नागरिक ने कहा, "हम सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बालेंद्र शाह या किसी नई पीढ़ी के नेता को यह जिम्मेदारी मिले।"

एक अन्य नेपाली नागरिक ने कहा कि हमारा देश इस समय संकट से जूझ रहा है और हम चाहते हैं कि व्यक्ति से ऊपर उठकर देश को रखना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी बने, लेकिन देश के हित में ही फैसला लिया जाना चाहिए ताकि नेपाली जनता की भलाई हो सके।

रैपर से राजनेता बने काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने नेपाल में अंतरिम सरकार के नेतृत्व वाले शासन में बदलाव की तैयारी के बीच बुधवार को शांति और धैर्य बनाए रखने की सार्वजनिक अपील की है।

जेनरेशन जेड और नेपाली जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए देश के एक अभूतपूर्व राजनीतिक दौर में प्रवेश को स्वीकार किया। उन्होंने नए चुनावों की देखरेख के लिए एक कार्यवाहक प्रशासन के गठन का समर्थन व्यक्त किया।

बालेंद्र शाह ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे युवाओं द्वारा एक परिपक्व और विचारशील निर्णय बताया।

उन्होंने लिखा, "आपकी जागरूकता, विवेक और एकता गहरे सम्मान के पात्र हैं।"

उन्होंने राजनीतिक आकांक्षियों को नेतृत्व की भूमिकाएं निभाने में जल्दबाजी न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता दीर्घकालिक बदलाव के लिए आवश्यक है, न कि अस्थायी व्यवस्था के लिए।

शाह ने आगे कहा, "चुनाव होंगे। कृपया जल्दबाजी न करें।"

--आईएएनएस

एफएम/