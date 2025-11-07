अन्तरराष्ट्रीय

सोशल हाउसिंग को लेकर यूके पीएम स्टार्मर बोले, मेरी सरकार सामाजिक आवास को सबसे ज्यादा दे रही बढ़ावा

Nov 07, 2025

नई दिल्ली, 7 नवंबर (आईएएनएस)। ब्रिटेन में सोशल हाउसिंग का मामला इन दिनों तूल पकड़ रहा है। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने सोशल हाउसिंग को लेकर बड़ा दावा किया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर ने कहा, "मेरी सरकार एक पीढ़ी में सामाजिक आवास को सबसे बड़ा बढ़ावा दे रही है। हम उन महापौरों और पार्षदों का समर्थन कर रहे हैं जो अपने समुदायों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। इससे वे उन परिवारों के लिए घर बना सकेंगे, जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है।"

यह कदम पीएम स्टार्मर की सरकार की सामाजिक आवास नीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य किफायती आवास की उपलब्धता बढ़ाना है। उनकी सरकार ने आवास निवेश के लिए 5 अरब पाउंड का आवंटन किया है, जो कि सामाजिक और किफायती आवास के विकास पर केंद्रित है।

पीएम स्टार्मर ने अपनी सरकार के आने के दौरान वादा किया था कि वह अगले पांच सालों में 15 लाख नए घर बनाएंगे। इसके लिए अपनी योजनाओं की घोषणा करते हुए स्टार्मर सरकार ने कहा था कि नए घर बनाते समय परिषदों और डेवलपर्स को सामाजिक किराए पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

यूके की सरकार ने यह भी कहा था कि स्थानीय नेताओं के पास "उन लोगों के लिए वास्तव में किफायती घर बनाने की अधिक शक्तियां होंगी, जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।"

पीएम स्टार्मर की लेबर पार्टी ने घोषणा की है कि क्षेत्रीय मेयरों को अपने क्षेत्रों में सामाजिक और किफायती आवास के विकास के लिए अधिक नियंत्रण और संसाधन दिए जाएंगे। इससे वे स्थानीय जरूरतों के अनुसार आवास नीतियों को आगे बढ़ा सकेंगे।

इसमें सरकार के ऐतिहासिक 40,95,000 करोड़ रुपए के सामाजिक और किफायती आवास कार्यक्रम से 73,500 करोड़ रुपए के वित्तपोषण तक पहुंच शामिल होगी।

सामाजिक और किफायती आवास कार्यक्रम एक 10 साल की पहल है, जो 2026 से 2036 तक चलाई जाएगी। इसे लंदन के बाहर होम्स इंग्लैंड और लंदन में ग्रेटर लंदन अथॉरिटी के माध्यम से संचालित किया जाता है।

इस आवास नीति का उद्देश्य 3,00,000 घरों का निर्माण करना है, जिनमें से कम से कम 60% को सामाजिक किराए के घरों के रूप में नामित किया जाएगा।

--आईएएनएस

केके/एबीएम

