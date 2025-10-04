अन्तरराष्ट्रीय

सीसीपीआईटी : 2024 में प्रतिदिन औसतन छह चीनी व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की विदेश यात्रा

Oct 04, 2025

बीजिंग, 3 अक्टूबर (आईएएनएस)। हाल ही में चीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संवर्धन परिषद यानी सीसीपीआईटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में, सीसीपीआईटी ने निरीक्षण और वार्ता के लिए 102 देशों और क्षेत्रों का दौरा करने के लिए 2,249 प्रतिनिधिमंडलों का आयोजन किया, जो प्रतिदिन व्यापार वार्ता के लिए विदेश यात्रा करने वाले औसतन छह व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों के बराबर है।

सीसीपीआईटी के प्रवक्ता ने कहा कि इस वर्ष अब तक सीसीपीआईटी ने प्रदर्शनी आयोजकों के लिए 1,623 विदेशी प्रदर्शनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका नियोजित प्रदर्शनी क्षेत्र 9 लाख 50 हजार वर्ग मीटर है।

अब तक, 970 विदेशी प्रदर्शनी परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं, जिनमें 64 प्रदर्शनी आयोजक और 51 देश शामिल हैं, जिसमें लगभग 5 लाख वर्ग मीटर का प्रदर्शनी क्षेत्र और 34,000 से अधिक भाग लेने वाली कंपनियां शामिल हैं।

इसके अलावा, 2024 में जारी किए गए यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और आसियान जैसे प्रमुख देशों (क्षेत्रों) पर व्यावसायिक वातावरण अनुसंधान रिपोर्टों के आधार पर सीसीपीआईटी इस वर्ष से ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका जैसे नवोदित बाजारों पर व्यावसायिक वातावरण रिपोर्ट भी जारी करेगी।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

