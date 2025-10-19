सांस्कृतिक विरासत और मानव सांस्कृतिक विविधता पर केंद्रित है तीसरा लियांगझू फोरम

अन्तरराष्ट्रीय

तीसरा लियांगझू फोरम

Oct 19, 2025

बीजिंग, 19 अक्टूबर (आईएएनएस)। तीसरा लियांगझू फोरम चच्यांग प्रांत के हांगच्यो शहर में शुरू हुआ। इस फोरम का विषय है "सभ्यता का पुनरुद्धार : सांस्कृतिक विरासत और मानव सांस्कृतिक विविधता।"

इस वर्ष विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन में चीन के शामिल होने की 40वीं वर्षगांठ है, तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की विविधता के संरक्षण और संवर्धन पर यूनेस्को कन्वेंशन को अपनाने की 20वीं वर्षगांठ है।

इस मंच में दुनियाभर के 60 से अधिक देशों और क्षेत्रों से सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और प्रबंधन एजेंसियों के प्रमुख, संग्रहालय निदेशक, पुरातत्वविद्, इतिहासकार आदि सहित 300 से अधिक चीनी और विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया।

इस वर्ष के फोरम में एक मुख्य फोरम और चार उप-फोरम शामिल थे। मेहमानों ने विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के क्षेत्र में अपने अनुभवों का आदान-प्रदान किया।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

