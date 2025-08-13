अन्तरराष्ट्रीय

सर्वांगीण ग्रामीण पुनरुद्धार रणनीति से चीनी लोगों में गहन बदलाव

Aug 13, 2025, 04:03 PM

बीजिंग, 13 अगस्त (आईएएनएस)। हजारों वर्षों से कृषि प्रधान देशों के लिए यह सबसे बड़ी चिंता रही है कि किसी को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलेगा या नहीं। अब, जब भी गांव वाले मिलते हैं, तो वे हमेशा पूछते हैं, 'क्या आप अपने गृहनगर में अच्छी तरह रह रहे हैं?'

यह साधारण सा दिखने वाला अभिवादन उन गहन परिवर्तनों को दर्शाता है, जो सर्वांगीण ग्रामीण पुनरुद्धार रणनीति ने चीनी लोगों के जीवन में लाए हैं।

चीन में, सत्तारूढ़ पार्टी की केंद्रीय समिति द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाने वाला पहला नीतिगत दस्तावेज (केंद्रीय दस्तावेज नंबर 1) देश के सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर केंद्रित होता है। 2025 तक, लगातार 22 वर्षों तक, केंद्रीय सरकार के नंबर 1 दस्तावेज ने कृषि, ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों पर ध्यान केंद्रित किया है, जो दुनिया भर के देशों की नीति प्रणालियों में दुर्लभ है।

2025 केंद्रीय समिति के नंबर 1 दस्तावेज का विषय ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण पुनरुद्धार को ठोस रूप से आगे बढ़ाना है। यह चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा 2017 में प्रस्तुत एक शासन रणनीति है।

देश के शीर्ष नेता के रूप में, शी चिनफिंग कभी उत्तर-पश्चिम चीन में किसान रहे हैं और उन्होंने हपेई और फूच्येन प्रांतों के कई बुनियादी शहरों का नेतृत्व भी किया है। उन्हें एक प्रमुख कृषि प्रधान देश, चीन की राष्ट्रीय परिस्थितियों की गहरी समझ है।

उन्होंने गहराई से महसूस किया कि चीन के आधुनिक देश के निर्माण और राष्ट्रीय कायाकल्प की प्राप्ति में सबसे कठिन और कष्टसाध्य कार्य ग्रामीण इलाकों में हैं, और सबसे व्यापक और गहरी नींव भी ग्रामीण इलाकों में ही है।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कृषि, ग्रामीण क्षेत्र और किसानों के मुद्दे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और लोगों की आजीविका के लिए मूलभूत हैं और देश के शासन में सत्तारूढ़ पार्टी की हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण पुनरुद्धार रणनीति को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

खाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध होने के बाद किसान शहरी निवासियों की तरह अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं? आधुनिकीकरण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का पुनरुद्धार कैसे किया जा सकता है? ग्रामीण पुनरुद्धार रणनीति में इन्हीं मुख्य मुद्दों पर ध्यान दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों का व्यापक पुनरुद्धार एक गहन परिवर्तन है, जो देश की नींव, सभ्यता की विरासत और करोड़ों किसानों की खुशहाली से जुड़ा है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/

