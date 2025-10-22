अन्तरराष्ट्रीय

सर्बियाई संसद के बाहर गोलीबारी, राष्ट्रपति ने बताया आतंकी हमला

Oct 22, 2025

बेलग्रेड, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। सर्बिया की राजधानी स्थित संसद भवन के बाहर गोलीबारी को राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक ने आतंकवादी हमला बताया है। उनके मुताबिक सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के एक टेंट को निशाना बनाया गया जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया।

नोवा टीवी के अनुसार राष्ट्रपति एक अनुबंध पर हस्ताक्षर के अवसर पर आयोजित समारोह में शामिल हुए थे। फायरिंग के बाद वुसिक ने कहा कि उन्हें "सर्बियाई संसद के सामने आतंकवादी कृत्य" के कारण बैठक छोड़नी पड़ेगी और "दिन के दौरान कुछ अन्य काम भी निपटाने होंगे"।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, बुधवार को बेलग्रेड में सर्बिया के संसद भवन के बाहर गोलीबारी हुई और एक व्यक्ति घायल हो गया।

नोवा मीडिया आउटलेट पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में सशस्त्र सुरक्षा अधिकारियों को संसद के बाहर कैंसिलैंड (सर्बियाई भाषा में विरोध स्वरूप लगाया गया तंबू स्थल) के पास जाते हुए दिखाया गया है।

कुछ गोलियां चलीं और फिर तंबू के अंदर आग लग गई। यह तंबू सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक के समर्थकों द्वारा इस साल लगाए गए कई तंबुओं में से एक था।

बताया गया है कि दमकलकर्मियों ने आग पर तुरंत काबू पा लिया और घटनास्थल के पास पुलिस नाकेबंदी से तंबू के जले हुए अवशेष दिखाई दे रहे थे।

ब्रॉडकास्टर आरटीएस के अनुसार, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक अन्य व्यक्ति को आपातकालीन चिकित्सा केंद्र ले जाया गया है।

वहीं, स्थानीय पुलिस ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। एन1 टीवी ने कहा कि एक 57 वर्षीय व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया है हालांकि उसकी हालत स्थिर है। एक्स पर पोस्ट किए गए अन्य वीडियो में एक व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे हैं और पुलिस अधिकारियों ने उसे घेर रखा है।

